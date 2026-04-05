¡Fans de Stray Kids piden descanso urgente para el grupo de K-pop! Después de 8 años de duro trabajo, el grupo conformado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, se respaldó en STAY, su fandom, para exigir vacaciones.

Stray Kids no ha dejado de trabajar en los últimos años, especialmente después del “dominATE tour”, que fue un éxito de ventas; tras giras mundiales consecutivas, lanzamientos de álbumes y constantes apariciones en eventos de moda y festivales internacionales, los fans han notado signos de agotamiento que ya no pueden ignorar.

Desde el debut del grupo, su ascenso ha sido meteórico, pero este éxito ha venido acompañado de una ética de trabajo que muchos consideran insostenible a largo plazo.

Las redes sociales se han inundado de mensajes directos hacia JYP Entertainment, la agencia que gestiona al grupo, con una petición clara y contundente: denles un descanso real.

Fans de Stray Kids piden descanso para el grupo Stray Kids

STAY exige vacaciones para Stray Kids

En el marco de celebración de su octavo aniversario, Stray Kids tomó el micrófono para pedirle a su agencia unas vacaciones, bajo la atenta mirada de STAY, sus fans.

Han, miembro del grupo, fue quien dijo algunas palabras:

Quiero decirle a la empresa que deje que todos los miembros tengamos un descanso juntos, necesito decirlo aquí para que no corten mi comentario; siento que igual me voy a meter en problemas, pero está bien, que te regañen es parte de la vida diaria.

Cuando grabamos contenido el año pasado, dijimos que si nos iban a dar días libres, deberían dárnoslos a todos al mismo tiempo. Como 3–4 días, para poder ir a algún lugar juntos, pero esa parte la cortaron, así que esta vez, por favor, solo dennos 3-4 días.

En videos compartidos del evento a través de redes sociales, se pudo observar el apoyo de STAY a la petición del grupo; además, esto se une a señales físicas de agotamiento de los miembros del grupo.

Durante sus últimas presentaciones en vivo y transmisiones directas, se han captado momentos donde los integrantes parecen luchar por mantener la energía. Felix y Hyunjin, por ejemplo, han lidiado con lesiones previas (problemas de espalda y manos) que requieren reposo, pero que no se ha logrado del todo debido a sus múltiples compromisos.

Fans de Stray Kids piden descanso para el grupo Stray Kids

Del escenario al estudio de grabación: Stray Kids no descansa

Además de sus muchas presentaciones en diversas partes del mundo, Stray Kids no descansa pues el grupo produce su propia música (liderados por la unidad de producción 3RACHA), lo cual ya implica horas extra en el estudio.

A esto se suman las promociones en programas de música coreanos, las grabaciones de contenido para YouTube como "SKZ-CODE" y sus compromisos individuales como embajadores de marcas de lujo como Versace, Louis Vuitton y Loewe.

STAY argumenta que este nivel de responsabilidad creativa, sumado al agotamiento físico, es una receta para el burnout artístico.

Fans de Stray Kids piden descanso para el grupo Stray Kids

STAY se une en redes sociales para pedir un descanso para Stray Kids

Además de que los propios Stray Kids pidieron unos días de descanso, STAY los respaldó con distintos movimientos en redes sociales como X y TikTok. Bajo los hashtags #LetStrayKidsRest o #GiveSKZaBreak, fans exigieron a JYP Eenterteainment que dejen de “sobreexplotar” al grupo.

STAY ha demostrado ser uno de los fandoms más organizados, llegando incluso a enviar camiones de protesta a las puertas de las oficinas de JYP en Seúl con mensajes exigiendo diversas cosas para los artistas.

El fandom ha señalado ejemplos de otras bandas que han tomado pausas exitosas para cuidar su salud mental. Casos como el de TWICE (compañeras de agencia) donde miembros se tomaron hiatos por ansiedad, han servido de precedente.

STAY pide que no se llegue a un punto de colapso médico, sino que se actúe de manera preventiva.