Una estrella ya lleva el nombre de “Mexaverse” y está vinculada directamente con Stray Kids. No es parte de una campaña oficial ni de un lanzamiento musical; más bien es un proyecto impulsado por fans en México para celebrar el octavo aniversario del grupo.

La iniciativa fue compartida por STAY México, quienes publicaron el certificado del registro junto con el mapa celeste que marca la ubicación exacta.

El origen de “Mexaverse”, un concepto que ya existía

Antes de convertirse en el nombre de una estrella, “Mexaverse” ya circulaba entre los seguidores mexicanos de Stray Kids. El término apareció durante los conciertos del grupo en México en 2025, donde los fans llevaron pancartas con mensajes que integraban esa idea.

Uno de los más visibles fue: “Tonight’s a maze of memories cause we’re in SKZ’s Mexaverse”.

El concepto no pasó desapercibido para los integrantes, quienes lo mencionaron en el escenario, incorporándolo de forma espontánea a la dinámica del show.

A partir de ahí, el término comenzó a repetirse en redes sociales y en proyectos del fandom, hasta convertirse en una forma de identificar esa conexión específica entre el grupo y su público en México.

Fans de Stray Kids en México nombran estrella “Mexaverse” por su octavo aniversario Twitter @STAY_mx_8

El mensaje del fandom mexicano por “Mexaverse”

El proyecto fue acompañado por un mensaje que explica el sentido detrás del registro.

En la publicación, STAY México expresó que la estrella funciona como una forma de acompañar al grupo incluso a la distancia.

La idea de “cuidarlos desde el cielo” y de mantenerse presentes más allá de la cercanía física aparece como punto principal del mensaje. También se repite la metáfora del universo, un recurso que tanto el grupo como sus fans han utilizado de manera constante.

Así puedes ubicar la estrella “Mexaverse” de Stray Kids.

El registro de la estrella incluye información que permite localizarla. De acuerdo con el certificado difundido, se encuentra en la constelación Camelopardalis.

Estos son los datos principales:

Ascensión recta: 7h 48m 36,25s

Declinación: +74° 2′ 35,6″

Número HIP: 38109

Magnitud: 7,17

Por sus características, no es visible a simple vista. Para ubicarla se necesita un telescopio o aplicaciones de astronomía que permitan introducir el número de registro.

Su posición, cercana al polo norte celeste, facilita su observación desde regiones del hemisferio norte, incluido México.

Fans de Stray Kids en México nombran estrella “Mexaverse” por su octavo aniversario Twitter @STAY_mx_8

Un aniversario marcado por referencias al universo

El gesto coincide con el lanzamiento de “Star, Light (STAY)”, un sencillo con el que Stray Kids celebra su aniversario y que está dedicado directamente a su base de seguidores.

La canción refuerza el mismo imaginario: estrellas, espacio y conexión. Incluso la portada del sencillo, diseñada por los propios integrantes, utiliza estos elementos para representar tanto al grupo como a sus fans.

Esa coincidencia hace que el proyecto de la estrella no se sienta aislado, sino alineado con el momento que atraviesa el grupo.

Stray Kids estrena nuevo sencillo por su octavo aniversario Facebook Stray Kids

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es una banda surcoreana de K-pop que debutó en 2018 bajo el sello JYP Entertainment y que rápidamente llamó la atención por hacer las cosas a su manera.

El grupo está formado por ocho integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

A diferencia de otros proyectos del género, ellos participan directamente en la creación de su música. Gran parte de sus canciones nacen del trabajo del subgrupo 3RACHA, integrado por Bang Chan, Changbin y Han, quienes se encargan de la producción y composición.

Su estilo mezcla hip-hop, electrónica y pop, pero lo que realmente los distingue es el enfoque de sus letras, que suelen hablar de presión, identidad y crecimiento personal.