Stray Kids estrena 'Star, Light (STAY)'; fecha y hora de lanzamiento en México

¡Stray Kids estrena nuevo sencillo por su octavo aniversario! Te contamos sobre la fecha y hora en que podrás escuchar este regalo para STAY. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. decidieron darle un regalo a su fandom en este 2026.

El 25 de marzo no es un día cualquiera en el calendario del K-pop; es el momento en que el mundo se detiene para celebrar el nacimiento de una de las fuerzas más disruptivas y creativas de la industria: Stray Kids.

La celebración de este octavo aniversario no llega solo con mensajes de gratitud en redes sociales, sino con una pieza musical que encapsula casi una década de lucha, autodescubrimiento y éxitos sin precedentes.

Bajo el título 'Star, Light (STAY)', el grupo presenta un sencillo digital que funciona como una carta de amor sonora, diseñada específicamente para iluminar el camino de sus seguidores, tal como el nombre del grupo.

Stray Kids estrena nuevo sencillo por su octavo aniversario Facebook Stray Kids

‘Star, Light (STAY)’, la canción de aniversario

JYP Entertainment lanzó la portada digital de 'Star, Light (STAY)' , el nuevo sencillo de Stray Kids para celebrar el 8° aniversario. Bajo el hashtag #StrayKids8thAnniversary, vemos la icónica brújula transformándose en un punto de luz estelar.

La producción de este sencillo recayó en las manos expertas de 3RACHA (Bang Chan, Changbin y Han), quienes han sabido evolucionar su sonido desde el hip-hop agresivo de sus inicios hacia una madurez melódica impresionante.

En 'Star, Light (STAY)', los miembros quieren otorgar un regalo al fandom, STAY, más allá de empezar una nueva era.

En la versión digital y los visualizadores, aparecen ocho estrellas dibujadas a mano por cada miembro, simbolizando su individualidad y cómo, al unirse, forman una luz capaz de guiar a millones.

Stray Kids estrena nuevo sencillo por su octavo aniversario Facebook Stray Kids

¿Cuándo y dónde escuchar ‘Star, Light (STAY)’ de Stray Kids?

El sencillo de aniversario de Stray Kids estará disponible en todo el mundo el 25 de marzo de 2026, a la 1 pm en Corea del Sur; en México, podrás escucharla a partir del 24 de marzo a las 10 pm.

Actualmente, puedes pre-guardar la canción en las distintas plataformas de streaming de música disponibles, siguiendo el enlace publicado en las redes sociales del grupo.

¿Qué sigue para Stray Kids?

El lanzamiento de 'Star, Light (STAY)' no es el final de las sorpresas para este año. Siguiendo su tradición anual, el video "Step Out 2026" publicado a principios de enero delineó una hoja de ruta ambiciosa que tiene a STAY contando los días para cada nuevo proyecto.

Después del “dominATE tour”, Stray Kids solo ha tenido éxito tras éxito. Con fechas en estadios de América, Latinoamérica, Europa y Asia, se convirtieron en uno de los actos de k-pop más populares del 2025.

El documental cinematográfico que capturó la gira, "Stray Kids: The dominATE Experience", fue un éxito en taquilla; además, los rumores de un nuevo álbum de estudio para la segunda mitad del año son cada vez más fuertes.

Llegar a los ocho años como grupo unido y en la cima de su carrera es un logro que pocos alcanzan en el competitivo mundo del K-pop. Stray Kids no solo ha sobrevivido, sino que celebrará su aniversario con este sencillo hecho para STAY.