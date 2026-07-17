Famosos acompañan a Aylín Mujica con emotivos mensajes tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez

La noticia de la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, conmocionó al medio artístico y provocó una ola de mensajes de apoyo para la actriz cubana.

Desde que se dio a conocer el fallecimiento del joven de 30 años, compañeros de reality, amigos y figuras del entretenimiento comenzaron a compartir palabras de cariño para acompañar a la familia durante este complicado momento.

Aunque Aylín Mujica se ha mantenido alejada de las redes sociales mientras enfrenta esta pérdida, sus seres queridos y algunas celebridades han utilizado sus plataformas para enviarle fuerza y recordarle que no está sola.

Famosos envían mensajes de apoyo a la actriz cubana

La noticia generó muestras de solidaridad entre quienes han compartido escenario o una amistad cercana con Aylín a lo largo de su trayectoria.

Distintas personalidades del espectáculo expresaron sus condolencias y destacaron el amor que la actriz siempre ha mostrado hacia sus hijos. Los mensajes coincidieron en un mismo sentimiento, al acompañarla en medio del dolor por la partida de Mauro.

Lupillo Rivera y Ninel Conde, compañeros de Aylín en el nuevo reality "Top Chef VIP", no dudaron en compartir una publicación donde mostraba solidaridad la actriz cubana con este mensaje:

Con profundo respeto y total solidaridad, me uno a la pena que embarga a mi compañera y amiga AYLÍN MUJICA por el sensible fallecimiento de su hijo Mauro.

Deseo que ella y su familia encuentren fuerza y paz en estos momentos tan duros.

No hay palabras ante este doloroso momento. Todo mi apoyo y mis oraciones.

Otra famosa que no dudó en mandarle un mensaje a través de su cuenta de Instagram fue Lorena Herrera, quién al enterarse de la situación no dudó en enviar su más sentido pésame.

Lo acabo de leer, verdaderamente siento mucho lo de tu hijo, pidiendo mucha fortaleza en tu corazón y de toda tu familia.QEPD 🙏 Tu público está contigo.

Lorena Herrera manda condolencias a Aylín Mujica Instagram

El mensaje de Osamu Menéndez tras la muerte de Mauro

Además de los mensajes enviados a Aylín Mujica, el padre de Mauro, Osamu Menéndez, también compartió unas palabras tras conocer la tragedia.

A través de su cuenta de Facebook, el exesposo de la actriz reveló el difícil momento que estaba viviendo y explicó que viajaba para buscar el cuerpo de su hijo.

Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo, escribió.

El mensaje dejó ver el impacto de la noticia dentro de la familia, que ahora enfrenta la despedida del joven.

Osamu Menéndez rompió el silencio con un desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su hijo. IG

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez Mujica era el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica y tenía entre 30 y 31 años de edad.

Aunque no pertenecía al mundo de la actuación como su madre, el joven había construido su propio camino como DJ y mantenía un perfil más alejado de los reflectores.

De acuerdo con los primeros reportes, Mauro falleció en Barbados tras presentar complicaciones de salud relacionadas con una neumonía que presuntamente habría derivado en un infarto. Hasta ahora, la familia no ha revelado mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Mauro Menéndez construyó una carrera como productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ. IG

Aylín Mujica estaba en Colombia cuando recibió la noticia

Al momento de enterarse del fallecimiento de su hijo, Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, donde participaba en las grabaciones de Top Chef VIP, el reality show de Telemundo.

La actriz formaba parte de la nueva temporada del programa culinario, un proyecto que marcaba su regreso a la televisión en un formato diferente a las telenovelas que la hicieron conocida.

Sin embargo, la noticia cambió completamente sus planes. Aylín tuvo que dejar Colombia y viajar a Barbados para reconocer el cuerpo de Mauro y comenzar con los trámites necesarios para trasladarlo a Miami.

Aylín Mujica. Especial

Las redes sociales se llenaron de mensajes para Aylín Mujica

Tras confirmarse la muerte del joven, seguidores de la actriz también se sumaron a las muestras de apoyo. En redes sociales, muchos recordaron la carrera de Aylín y enviaron palabras de consuelo para ella y sus hijos.

La actriz, conocida por participar en producciones como La dueña, Amor descarado y Marina, ha recibido mensajes de quienes reconocen la difícil situación que atraviesa.

Mientras tanto, su familia permanece unida en medio de la pérdida de Mauro, quien dejó una profunda huella entre quienes lo conocieron.

Por ahora, Aylín Mujica continúa enfrentando este proceso en privado, acompañada por sus hijos Alejandro y Violeta, así como por el cariño de sus amigos, colegas y seguidores que le han enviado fuerza tras esta dolorosa noticia.