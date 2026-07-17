“Un bello árbol”

Sheinbaum: del yiddish, bello árbol. En náhuatl sería: cualtzin cuahuitl.

Prólogo. A cuadro: La pintura de Klimt, El árbol de la vida. Sobre ella: “Sus raíces representan el nacimiento y la conexión terrenal; el tronco encarna la fortaleza, el crecimiento personal y la conexión con el entorno; y sus ramas simbolizan los diversos caminos de la vida, las decisiones tomadas y la trascendencia”. (IA):

Ext. Fachada del Palacio Nacional. La puerta se abre. A lo lejos se ve a López Obrador. Claudia se acerca y es recibida con un abrazo tan efusivo que casi la ahorca. Entran y se cierra la puerta.

Ext. Campaña electoral, 21 de julio de 2024. Voz en off: “La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que México se va a llevar bien con Estados Unidos, pero siempre se pedirá respeto para nuestro país”. Titulares de periódicos del mundo: Sheinbaum sabe cómo tratar con Trump.

Ext. Fachada del Departamento de Justicia de EU. Una hoja de calendario, 29 de abril de 2026. Fachada de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Lista de los 10 señalados. Int. Rocha Moya negando imputaciones. “Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la 4ª Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

Int. Hoja de calendario, 30 de abril de 2026. Mañanera: Claudia Sheinbaum: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero. Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo es político” (La Jornada, 30 de abril. Irene Sánchez). A la pregunta ¿Dónde está Rocha Moya? Salvador Camarena dijo, En el poder.

A cuadro: Cielo nocturno mágico, de fuegos artificiales. Una nota: ¿Serán sólo distractores? ¿Recuerdan al pato Merlín?

Facebook, 11 de junio de 2026. Indignación nacional: Sheinbaum se burla con risas a protesta de madres buscadoras en la inauguración del Mundial. https://www.facebook.

Int. Una madre que ha perdido a su hija:

“Una desaparición no sólo desaparece a una persona, desaparece a toda una familia. Es un infierno porque no hay respuestas. Estás luchando contra un sistema burocrático que te dice que te escucha y que quiere ayudarte, pero realmente no hace las investigaciones que tendría que hacer.

“Eso es muy alarmante porque podríamos estar hablando de trata de personas, de tráfico de personas o de crimen organizado. Es muy desalentador pensar que una estudiante con todos sus sueños por delante, hoy no tenga la libertad y la independencia que, se supone, tenemos en este país (El Universal, 12 de julio. Juan Carlos Williams. Entrevista a Vanessa Gámez)”.

Ext. una madre buscadora en un desierto:

“No he encontrado a mis hijos, pero hemos encontrado a miles de personas desaparecidas en fosas clandestinas, expuestas y un sinnúmero de restos humanos calcinados. A diario recibo amenazas de muerte para que abandone las búsquedas de personas desaparecidas y he realizado llamados a los jefes de los cárteles para que nos perdonen la vida y nos dejen buscar en paz. Desde julio del 2021 estoy bajo resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dejo el refugio para buscar a mis hijos porque las autoridades no lo van a hacer”. Ceci Flores. Madre buscadora. Crónica de la desaparición.

“Si te desaparecieran, ¿quién te buscaría?; Y si yo lo encuentro, ¿qué?”. Madres buscadoras. ¿Dónde están las madres buscadoras? En el No poder, buscando a 135 mil personas, con sus manos. “Me dijeron ¿qué quiere que pase? Esa pregunta ofende. Yo sólo quiero que encuentren a mi hija. ¿Qué más puede pedir una madre? Vanessa Gámez.

Epílogo: A cuadro: la pintura de Alessandro Ciccarelli: El árbol seco. Sobre la pintura: según algunos, signo de desequilibrio severo, enfermedad. Otros afirman que es señal de muerte moral (IA).