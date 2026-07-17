Osamu Menéndez publica un desgarrador mensaje tras la muerte de su hijo Mauro

Luego de confirmarse la muerte de Mauro Menéndez, de 30 años, primogénito de la actriz cubana Aylín Mujica. El músico Osamu Menéndez, padre del joven, rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje devastador para ratificar la tragedia familiar durante este viernes 17 de julio.

"Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado", escribió el padre del joven de 30 años. La publicación surgió tras horas de intensos rumores en diversos medios de comunicación. El texto validó la peor de las noticias para los seguidores de la expareja.

Osamu Menéndez junto a sus hijos. Foto de FB: Osamu Menéndez

El integrante del gremio musical redactó estas líneas mientras se trasladaba de urgencia para reunirse con los restos de su primogénito. "Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias", añadió en su conmovedor comunicado. La transparencia de sus palabras conmovió al público.

La declaración frontal del artista contrastó con el hermetismo inicial del entorno materno. Hasta la publicación de este texto, la noticia circulaba como una versión extraoficial de la prensa. Las palabras del músico funcionaron como la confirmación definitiva que el medio del espectáculo esperaba con tensión.

El viaje más difícil y el luto en la música

El padre de familia emprendió el vuelo hacia Barbados, lugar donde la prensa ubicó los restos mortales de su primogénito. En esa isla caribeña, el artista y su círculo cercano iniciaron los pesados trámites legales. El objetivo central consistió en lograr la repatriación del cuerpo a la brevedad.

La pérdida impactó de manera directa en la escena musical, un terreno que padre e hijo compartían con inmensa pasión. Osamu Menéndez vio crecer a Mauro bajo los reflectores y apoyó su transición hacia la creación sonora. El joven forjó una identidad propia lejos de la actuación tradicional.

Osamu Menéndez entrenaba en el gimnasio junto a su hijo Mauro. Foto de FB: Osamu Menéndez

Bajo el seudónimo de MAAHEZ, el primogénito de la actriz Aylín Mujica conquistó las tornamesas con potentes ritmos de música electrónica. Su propuesta sonora abarcó las vertientes del house y el moombahton con notable éxito. La partida truncó una carrera en pleno ascenso dentro de la industria discográfica.

El mensaje del padre expuso la crudeza de la tragedia familiar sin filtros mediáticos. Mientras los reflectores apuntaban a la madre del joven, el músico asumió la responsabilidad de informar a la audiencia. Su postura brindó claridad en medio de la confusión generada por las constantes filtraciones de la prensa.

Solidaridad mediática ante la confirmación paterna

La publicación del músico detonó una ola de reacciones inmediatas en las principales cadenas de televisión. Durante la emisión del formato En Casa con Telemundo, los conductores retomaron el luto del artista cubano. La empresa envió un mensaje institucional de apoyo para abrazar a los deudos en su dolor.

"Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento", expresó el comunicado oficial de la cadena. La televisora reconoció el profundo golpe emocional que enfrentan los padres del productor musical. También solicitaron respeto absoluto para los involucrados.

Osamu Menéndez viajando con sus hijos. Foto de FB: Osamu Menéndez

Las revelaciones de la periodista Mandy Fridmann adquirieron un tono trágico tras la publicación del texto paterno. Los reportes indicaron que el joven DJ viajó al Caribe con un cuadro grave de neumonía. Las versiones extraoficiales señalaron un infarto fulminante como la causa principal del deceso.

Mientras el padre volaba al encuentro de su hijo, la industria arropó a la familia con innumerables mensajes de aliento. La confirmación textual de Osamu Menéndez cerró el ciclo de especulaciones para dar paso al duelo. Su valiente pronunciamiento quedó establecido como el testimonio central de esta lamentable pérdida.