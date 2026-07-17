¿Cuántos hijos tiene Aylín Mujica? Conoce a la familia de la actriz y conductora

La actriz cubana Aylín Mujica enfrenta el momento más oscuro de su vida tras la confirmación de la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. El joven de 30 años de edad perdió la vida este viernes 17 de julio en Bermudas, tragedia que vistió de luto al mundo del espectáculo.

El primogénito de la estrella de televisión nació en 1993, cuando la intérprete apenas alcanzó los 19 años. Mauro surgió como fruto del primer matrimonio de la villana de telenovelas con el músico de origen cubano Osamu Menéndez, con quien compartió los inicios de su carrera.

Desde su niñez, el primer descendiente de la artista mostró un profundo interés por la industria del entretenimiento. En el año 2014, el joven debutó profesionalmente bajo el nombre artístico MAAHEZ, proyecto con el que construyó un camino sólido como DJ y productor musical hasta el día de su deceso.

Aylín Mujica con sus hijos Mauro y Alejandro. Foto de FB: Aylín Mujica

A lo largo de sus tres décadas de trayectoria, la presentadora de formatos como Top Chef VIP, Tempranito y Suelta La Sopa manejó su maternidad con orgullo. La modelo crió a tres hijos bajo el estatus de madre soltera, derivados de tres relaciones sentimentales en distintas etapas de su vida.

La repentina partida del músico electrónico sacudió la dinámica familiar de la estrella internacional. La tragedia puso bajo los reflectores la estructura del núcleo de la cubana, compuesto también por dos hermanos menores que hoy despiden al mayor de la dinastía.

El segundo matrimonio y la llegada de Alejandro Gavira Jr.

Cinco años después del nacimiento de Mauro, la actriz llegó al altar por segunda ocasión. En 1998, la conductora contrajo nupcias con Alejandro Gavira, un reconocido empresario mexicano que en la actualidad mantiene un matrimonio con la también presentadora Raquel Bigorra.

La relación marital entre la artista y el empresario duró aproximadamente una década. Durante este periodo, la pareja concibió a su único hijo en común, quien heredó el nombre de su famoso padre. Alejandro Gavira Jr. llegó al mundo en el año 2000 y hoy cuenta con 26 años.

Aylín Mujica junto a dos de sus hijos. Foto de FB: Aylín Mujica

El segundo hijo de la intérprete eligió un camino diametralmente opuesto al de sus famosos padres. El joven perfiló su vida lejos de las cámaras y los foros de televisión, por lo que la prensa desconoce los detalles sobre su desarrollo profesional y sus actividades actuales.

A pesar del nulo contacto con el medio artístico nacional, el joven sostiene vínculos fuertes con su familia materna. Los reportes señalan que Alejandro mantiene una estrecha y cariñosa relación con la presentadora de televisión, así como un lazo profundo y fraterno con sus hermanos.

Violeta y el intenso romance con Gabriel Valenzuela

La maternidad tocó a la puerta de la estrella cubana por tercera ocasión en el año 2010. La presentadora dio a luz a una niña a quien bautizó con el nombre de Violeta, la menor de la familia, quien hoy atraviesa la adolescencia con 16 años de edad en estrecha cercanía con su entorno.

La joven nació como producto del mediático romance entre la conductora y Gabriel Valenzuela, un cotizado galán de telenovelas originario de Colombia. Los actores de televisión protagonizaron una fugaz e intensa historia de amor que se extendió desde el año 2010 hasta el 2012.

Aylín Mujica junto a su hija Violeta. Foto de FB: Aylín Mujica

Los intérpretes formalizaron su relación y firmaron el acta de matrimonio, pero la unión llegó a su fin poco tiempo después. Tras la separación definitiva, la actriz asumió la crianza y el cuidado principal de la niña, tal como lo hizo en el pasado con sus dos hermanos mayores.

Hoy, la familia enfrenta un dolor incomparable por la pérdida del hijo mayor. Violeta y Alejandro fungen como el principal pilar emocional de la actriz para sobrellevar la inesperada ausencia física del talentoso productor musical que conquistó las pistas de baile.