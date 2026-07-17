El emotivo mensaje de Shakira a los niños que bailarán con ella en la final del Mundial 2026 | VIDEO

La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y Shakira vive el momento con especial emoción. La cantante colombiana compartió en redes sociales el reencuentro con The Ghetto Kids, el grupo de bailarines originarios de Uganda que formará parte del espectáculo de medio tiempo del partido entre Argentina y España, programado para el próximo 19 de julio en Estados Unidos.

Lejos de limitarse a un ensayo, la intérprete de Waka Waka (This Time for Africa) aprovechó para convivir con los menores durante su estancia en Nueva York. Juntos recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como Times Square, y también estuvieron presentes en el concierto que la artista ofreció en Nueva Jersey.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes celebraron que Shakira continúe impulsando el talento de estos jóvenes bailarines.

El emotivo mensaje de Shakira para los pequeños bailarines

A través de Instagram, la colombiana dejó claro que el vínculo con The Ghetto Kids va mucho más allá de una colaboración artística.

Los @ghettokids_tfug de Uganda nos han cambiado la vida. Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo. Estoy muy feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo, escribió.

En los videos publicados por la cantante también se observa que sus hijos compartieron tiempo con los integrantes del grupo, en una convivencia llena de sonrisas, juegos y ensayos antes del esperado espectáculo.

Para Shakira, este reencuentro representa uno de los momentos más especiales previos a la final del Mundial, ya que fue ella misma quien decidió invitarlos a formar parte del show.

The Ghetto Kids también agradecieron a Shakira

La emoción fue compartida por los propios bailarines ugandeses, quienes publicaron fotografías y videos junto a la cantante.

En sus redes sociales dedicaron un mensaje de agradecimiento por la oportunidad de presentarse frente a millones de personas.

Cuando las estrellas impulsan a los demás, el mundo brilla con más fuerza. Gracias, Shakira, por darnos la oportunidad de compartir nuestra alegría, talento y cultura con el mundo.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de usuarios que destacaron el impacto que esta presentación puede tener en la vida de los menores.

¿Quiénes son The Ghetto Kids?

Aunque hoy son conocidos en distintas partes del mundo, el origen de The Ghetto Kids está muy lejos de los grandes escenarios.

El grupo nació en Kampala, Uganda, dentro de un proyecto social que utiliza la danza y las artes escénicas para brindar apoyo a niños huérfanos o que viven en condiciones vulnerables.

La iniciativa fue creada por Kavuma Dauda, quien durante su infancia también enfrentó una situación de calle. Con el paso del tiempo comenzó a reunir a varios niños para enseñarles baile y grabar pequeñas coreografías en las calles de Kampala.

Lo que empezó como una actividad comunitaria terminó convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a las redes sociales. Sus videos comenzaron a sumar millones de reproducciones hasta llamar la atención de figuras internacionales.

The Ghetto Kids

Ese crecimiento los llevó incluso a presentarse en America's Got Talent, donde demostraron la energía y disciplina que hoy los caracteriza.

Así llegaron al espectáculo de la final del Mundial

La historia entre Shakira y The Ghetto Kids comenzó meses atrás, cuando la cantante invitó a sus seguidores a compartir videos bailando "Dai Dai", el tema oficial del Mundial 2026.

Los niños respondieron con una coreografía que rápidamente conquistó a la artista. Su entusiasmo y talento fueron suficientes para que Shakira los eligiera como parte del espectáculo del medio tiempo.

Shakira IG

Ahora, el grupo tendrá la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más importantes de su carrera, frente a una audiencia global estimada en más de mil millones de espectadores.

Un sueño que puede cambiarles la vida

Los integrantes de The Ghetto Kids no han ocultado la ilusión que representa este momento.

Busingye Josephine Daniella, de apenas ocho años, aseguró que están ansiosos por mostrar su talento al mundo entero.

Por su parte, el joven Ssegirinyi Madwanah explicó meses atrás que viajar para compartir escenario con Shakira significa mucho más que una presentación.

Shakira IG shakira

Para ellos, esta oportunidad puede abrir nuevas puertas y demostrar que el talento puede surgir desde cualquier rincón del mundo.

Mientras tanto, Kavuma Dauda confía en que la exposición internacional ayude a conseguir recursos para continuar con el proyecto social que encabeza y construir un centro dedicado a la educación y rehabilitación de niños vulnerables en Uganda.