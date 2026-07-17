¿Qué hacía Aylín Mujica en Colombia? Viajó a Barbados para reconocer el cuerpo de su hijo

Lo que parecía ser una etapa de trabajo y nuevos proyectos para Aylín Mujica cambió por completo en cuestión de horas. La actriz cubana abandonó las grabaciones de Top Chef VIP, que se realizan en Bogotá, Colombia, luego de recibir una noticia que la llevó a viajar de inmediato a Barbados.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la actriz ya se encuentra en la isla caribeña, donde falleció su hijo mayor, Mauro Menéndez. La comunicadora explicó que Aylín tuvo que trasladarse desde Colombia para comenzar con los procedimientos legales relacionados con el deceso del joven.

Durante una participación en el programa de radio Lubox TV, Fridmann detalló que la actriz llegó a Barbados pocas horas después de haber salido de Bogotá, ciudad donde permanecía debido a sus compromisos profesionales.

El difícil momento que enfrenta la actriz

Según la periodista, Aylín Mujica arribó a Barbados con un objetivo muy doloroso: reconocer el cuerpo de su hijo e iniciar todos los trámites necesarios para poder trasladarlo a Miami, donde reside gran parte de su familia.

Fridmann describió el momento que vive la actriz como una auténtica pesadilla. Aseguró que la noticia cambió por completo su realidad de un día para otro y que actualmente enfrenta uno de los episodios más complicados de su vida.

También comentó que los otros dos hijos de la actriz, Alejandro y Violeta, permanecen en Miami esperando el regreso de su madre mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Las imágenes revelan el estilo urbano y la personalidad creativa que caracterizaban al hijo de la actriz. IG

Hasta el momento, Aylín Mujica no ha emitido un comunicado público sobre el fallecimiento de Mauro ni sobre el viaje que realizó desde Colombia.

¿Qué hacía Aylín Mujica en Colombia?

La presencia de la actriz en Colombia no tenía relación con asuntos personales, sino con un nuevo proyecto de televisión.

Aylín Mujica formaba parte de las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP, el reality culinario producido por Telemundo y realizado en Bogotá.

Su incorporación al programa representaba su regreso a la televisión en un formato distinto al de las telenovelas. En esta ocasión aceptó el reto de competir en la cocina junto a otras celebridades, mostrando una faceta diferente de su carrera artística.

Aylin mujica

Sin embargo, la producción quedó en segundo plano cuando recibió la noticia del fallecimiento de Mauro Menéndez. La actriz dejó inmediatamente Colombia para viajar a Barbados.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez?

Las primeras versiones indican que Mauro Menéndez Mujica, de entre 30 y 31 años de edad, falleció mientras se encontraba en Barbados.

Diversos reportes señalan que el joven DJ presentó complicaciones de salud derivadas de una neumonía, situación que presuntamente terminó desencadenando un infarto. Hasta ahora, las autoridades y la familia no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

La noticia fue revelada inicialmente por la periodista Mandy Fridmann y posteriormente fue confirmada en el programa En Casa con Telemundo. Más tarde, el propio padre de Mauro también dio a conocer el deceso mediante un mensaje en redes sociales.

El padre de Mauro también viajó para despedirse de su hijo

Osamu Menéndez, expareja de Aylín Mujica y padre de Mauro, compartió un breve pero emotivo mensaje en su cuenta de Facebook tras conocer la tragedia.

Sin ofrecer mayores detalles, explicó que se encontraba viajando para buscar el cuerpo de su hijo y pidió comprensión ante el difícil momento que atravesaba.

Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo, escribió.

El mensaje rápidamente recibió cientos de reacciones y condolencias por parte de amigos, familiares y seguidores, quienes expresaron su solidaridad con la familia.

Tras su separación de Aylín Mujica, Osamu reconstruyó su vida y formó una nueva familia en Miami. IG

Una tragedia que conmociona al medio artístico

La noticia del fallecimiento de Mauro Menéndez ha provocado una ola de mensajes de apoyo hacia Aylín Mujica. Aunque la actriz ha optado por mantenerse en silencio mientras enfrenta este proceso, distintas figuras del espectáculo y seguidores han manifestado su respaldo.

La prioridad ahora para la actriz es concluir los trámites en Barbados para poder trasladar el cuerpo de su hijo y reunirse nuevamente con su familia en Miami, donde también la esperan sus otros dos hijos.

Aylín Mújica recibió la noticia del fallecimiento mientras se encontraba grabando un programa en Colombia. IG

Mientras tanto, el mundo del espectáculo permanece atento a cualquier actualización sobre el estado de la actriz, quien tuvo que dejar atrás un importante compromiso profesional en Colombia para enfrentar la pérdida más dolorosa que puede vivir una madre.