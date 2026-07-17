¿Quién es el padre de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió a los 30 años?

La inesperada muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz y conductora Aylín Mújica, ha conmocionado al mundo del espectáculo. Mientras la artista atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, el interés del público también se ha centrado en la historia de la familia del joven DJ, especialmente en su padre, el músico cubano Osamu Menéndez.

Osamu Menéndez rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro

La noticia del fallecimiento de Mauro trascendió este 17 de julio, luego de que la periodista Mandy Fridmann informara que el joven murió durante un viaje a Barbados. Poco después, Telemundo expresó públicamente sus condolencias a Aylín Mujica y pidió respeto para la privacidad de la familia durante el duelo.

Osamu Menéndez rompió el silencio con un desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su hijo. IG

En medio de la tragedia, Osamu Menéndez rompió el silencio con un breve pero desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales.

Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias", escribió el músico.

Hasta ahora no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento de Mauro Menéndez. De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el joven habría viajado a Barbados pese a presentar un cuadro de neumonía y posteriormente habría sufrido un presunto infarto. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por su familia.

¿Quién es Osamu Menéndez, el padre de Mauro Menéndez?

Osamu Menéndez Santana nació en La Habana en 1969 y pertenece a una familia profundamente ligada al arte. Es hijo del reconocido guitarrista Pablo Menéndez, fundador de la emblemática agrupación Mezcla, y de la recordada actriz cubana Adria Santana, una de las figuras más respetadas del teatro y la televisión de la isla.

Osamu proviene de una destacada familia de artistas y músicos cubanos. IG

Además, su linaje artístico se extiende hasta Estados Unidos, ya que es nieto de Barbara Dane, cantante y activista estadounidense reconocida por su trayectoria en el folk, el jazz y el blues.

Desde muy joven encontró en la música su principal pasión y durante la década de los noventa alcanzó notoriedad como integrante de la banda Havana, agrupación que ayudó a consolidar el rock alternativo cubano.

Más adelante emprendió una carrera como solista, desarrollando un estilo propio al que bautizó como "Rock con Sabor", una propuesta que mezcla guitarras eléctricas con ritmos tradicionales cubanos, pop, funk y reggae.

Actualmente reside en Miami, donde continúa componiendo, grabando y ofreciendo presentaciones junto a su actual pareja, la cantante cubana Yory Gómez.

La historia de amor entre Aylín Mujica y Osamu Menéndez

Mucho antes de convertirse en una figura conocida de la televisión mexicana, Aylín Mujica inició una relación con Osamu Menéndez en Cuba. La pareja contrajo matrimonio cuando ambos eran muy jóvenes y fruto de esa unión nació Mauro Menéndez, quien llegó al mundo cuando la actriz apenas tenía 19 años.

Tras su separación de Aylín Mujica, Osamu reconstruyó su vida y formó una nueva familia en Miami. IG

Sin embargo, el matrimonio duró alrededor de tres años y, tras la separación, sus caminos tomaron rumbos distintos. Mientras Aylín decidió mudarse a México para perseguir su sueño de convertirse en actriz, Osamu permaneció en Cuba durante un tiempo cuidando a su hijo.

Con el paso de los años, ambos reconstruyeron sus vidas. Aylín formó posteriormente una familia con Alejandro Gavira y más tarde con el actor Gabriel Valenzuela, con quienes tuvo a sus otros dos hijos.

Por su parte, Osamu encontró nuevamente el amor junto a Yory Gómez, con quien además de compartir escenario también formó una familia y tuvo otro hijo, además de una hija de una relación anterior.

¿A qué se dedicaba Mauro Menéndez?

Aunque eligió un género muy distinto al de su padre, Mauro Menéndez heredó el gusto por la música. Bajo el nombre artístico de MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor especializado en house, tech house, latin house y moombahton.

Sus producciones lograron llamar la atención de artistas internacionales y colaboró con nombres como DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho.

La última publicación del DJ mostró el estudio donde desarrollaba su pasión por la música electrónica. IG

Entre sus temas más conocidos destacan Tequila, Isla de Mujeres, Dirty Flow, Matadora y Safari, piezas que le permitieron abrirse camino dentro de la música electrónica.

Su última publicación en redes sociales reflejaba precisamente esa pasión. En las imágenes aparecía trabajando dentro de su estudio de grabación, rodeado de sintetizadores, consolas y equipo profesional, concentrado en la producción de nueva música.

Por ahora, Aylín Mujica permanece alejada de los reflectores, pero, el mensaje de Osamu Menéndez deja ver el profundo dolor que atraviesa el músico por la pérdida de su primogénito, un golpe que enluta a toda una familia unida por el amor a la música y al arte.