Los genes no mienten: famosas idénticas a sus hijos

Dicen que “de tal palo, tal astilla”, y en el mundo del espectáculo esta frase cobra más sentido que nunca. Hay celebridades cuyos hijos no solo heredaron su talento, sino también sus rasgos físicos de una manera tan sorprendente que parecen versiones jóvenes de ellos mismos.

Reese Witherspoon y Ava Phillippe

Uno de los casos más icónicos es el de Reese Witherspoon y su hija Ava Phillippe. Su parecido es tan impactante que constantemente son confundidas como hermanas. Comparten la misma sonrisa, ojos claros y estructura facial, al grado de que sus seguidores suelen bromear con que son “gemelas con años de diferencia”. Ava, además, ha comenzado a abrirse camino en la actuación, siguiendo los pasos de su famosa madre.

Reese Witherspoon y Ava Phillippe parecen hermanas gemelas. IG reesewitherspoon

Cindy Crawford y Kaia Gerber

Kaia no solo heredó la belleza clásica de Cindy, sino también su porte frente a la cámara y su interés por las pasarelas. Verlas juntas es casi como ver dos versiones de la misma era: una que definió los años noventa y otra que domina la moda actual. Con el tiempo, Kaia ha consolidado su carrera, pero el parentesco visual sigue siendo asombroso.

Kaia Gerber heredó el rostro icónico de Cindy Crawford. IG cindycrawford

Gwyneth Paltrow y Apple Martin

La actriz ha compartido en ocasiones fotos junto a su hija, y cada aparición provoca la misma reacción: Apple tiene ese aire sereno, el cabello rubio y varios rasgos faciales que recuerdan de inmediato a la Gwyneth de los años noventa. Además, Apple ya ha comenzado a captar la atención pública por su estilo y su presencia, aunque prefiere mantener un perfil más discreto.

Apple Martin refleja el estilo y rasgos de Gwyneth Paltrow. | IG gwynethpaltrow

Lisa Bonet y Zoë Kravitz

Ambas comparten mucho más que una apariencia casi idéntica: también tienen una vibra magnética, relajada y sofisticada que las vuelve inconfundibles. Zoë incluso ha rendido homenaje a su madre con gestos muy simbólicos, como cuando replicó una histórica portada de Rolling Stone en la que Lisa posó décadas antes.

Zoë Kravitz es la versión moderna de Lisa Bonet. Grosby

Beyoncé y Blue Ivy Carter

A medida que Blue Ivy crece, el parecido con su madre se vuelve cada vez más evidente, especialmente en su mirada y gestos. Tina Knowles, orgullosa abuela, incluso compartió comparaciones que hicieron evidente esa similitud entre generaciones. Con el paso de los años, Blue Ivy ya comenzó a construir su propia identidad pública, pero el espejo genético sigue ahí.

Blue Ivy comparte gestos y presencia con Beyoncé. Grosby

Kate Moss y Lila Moss

Otra dupla que ha conquistado titulares es la de Kate Moss y Lila Moss. Lila ha seguido los pasos de su madre en la industria de la moda, protagonizando campañas y portadas desde muy joven. Su parecido es innegable, pero también ha sabido imprimir su propio sello en cada proyecto.

Lila Moss sigue los pasos y el look de Kate Moss. IG lilamoss

Jennifer Garner y Violet Affleck

La conexión física entre Jennifer Garner y Violet Affleck es otro de esos casos que deja al público sin palabras. Con el paso del tiempo, Violet se ha convertido en el vivo retrato de su madre, heredando no solo su estatura y hoyuelos característicos, sino también ese estilo clásico y natural que las hace lucir como dos gotas de agua en cada aparición pública.

Violet Affleck combina rasgos de Jennifer Garner y Ben Affleck. Grosby

Meryl Streep y Mamie Gummer

No se puede dejar fuera a Meryl Streep y Mamie Gummer, quienes además de compartir profesión, poseen un parecido que se hace aún más evidente al comparar fotos de juventud. Mamie ha construido su propia carrera, pero el legado de su madre es visible tanto en su talento como en sus rasgos.

Mamie Gummer comparte talento y parecido con Meryl Streep. Grosby

Milla Jovovich y Ever Anderson

Del mismo modo, el asombroso legado genético se hace evidente con Milla Jovovich y su hija Ever Anderson, quienes comparten rasgos prácticamente idénticos. La similitud es tan impactante que Ever incluso dio vida a la versión joven del personaje de su madre en el cine, demostrando que, en su caso, los directores se toparon con el casting más sencillo de la historia.

Su similitud es tan impactante que Ever incluso dio vida a la versión joven de su madre. IG

¿Por qué nos impacta tanto? La respuesta está en nuestra fascinación por la genética y la continuidad. Ver a estas celebridades reflejadas en sus hijos es como observar una versión del pasado proyectada en el presente. Y es un recordatorio de que, los genes, definitivamente, no mienten.