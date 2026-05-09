¿Reencuentro con Cazzu? Christian Nodal muestra el cuarto de Inti | VIDEO 

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de compartir un video en el que muestra por primera vez algunos detalles de la habitación de su hija Inti.

El cantante de regional mexicano enseñó el espacio que preparó para la pequeña dentro de la residencia que comparte con Ángela Aguilar en Magnolia, Texas, una exclusiva zona residencial ubicada en las afueras de Houston.

Las imágenes rápidamente se viralizaron entre los fans del intérprete de “Adiós amor”, quienes no tardaron en especular sobre una posible próxima visita de Inti a la casa de su padre.

Además, el momento coincide con versiones que señalan que Cazzu estaría viajando entre México y Estados Unidos debido al proceso legal relacionado con la manutención y los tiempos de convivencia de la menor.

Así luce la habitación de Inti

El cuarto de Inti destaca por una decoración cálida y llena de detalles personalizados.

En el centro de la habitación se observa una cama con un letrero que lleva el nombre de la pequeña, mientras que a un costado aparece una cuna decorada con un cobertor rosa que incluye la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El techo está adornado con pequeñas nubes colgantes y las paredes muestran detalles inspirados en el desierto, como cactus y luces decorativas.

Otro de los elementos que llamó la atención fue un cuadro con un sol rodeado de nopales, una referencia especial al significado del nombre Inti, palabra de origen quechua que representa al dios Sol dentro de la mitología incaica.

La habitación también cuenta con un amplio guardarropa donde se alcanzan a ver prendas y zapatos infantiles, además de una enorme pantalla colocada frente a la cama.

En el video también aparece un libro ilustrado con la imagen de un padre cargando a su hija, acompañado de una frase emotiva:

Poquito a poquito el forajido soñador volvió… y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte: su hija, su sol.

¿Habrá reencuentro entre Nodal, Inti y Cazzu?

La publicación del cantante despertó inmediatamente rumores sobre un posible reencuentro familiar.

Aunque ni Christian Nodal ni Cazzu han confirmado públicamente una visita próxima, distintos reportes apuntan a que ambos continúan en conversaciones relacionadas con acuerdos legales sobre la crianza de Inti.

Desde la separación de la pareja en 2024, gran parte de la atención mediática se ha concentrado en la relación del cantante con su hija y en la manera en que ambos artistas manejan la coparentalidad.

Captura de pantalla de Instagram de Christian Nodal (Foto: nodal)

Tanto Nodal como Cazzu han asegurado en distintas ocasiones que Inti es su prioridad y que buscan mantener una relación respetuosa por el bienestar de la menor.

Sin embargo, también reconocieron que existen procesos legales en curso relacionados con la manutención económica y los tiempos de convivencia.

La paternidad cambió la vida de Christian Nodal

Christian Nodal se convirtió en padre en septiembre de 2023, momento que describió como uno de los más importantes de su vida.

Desde antes del nacimiento de Inti, el cantante compartió en entrevistas que la llegada de su hija modificó completamente su forma de pensar y de entender la vida.

Incluso, aseguró que convertirse en padre le ayudó a encontrar nuevas prioridades personales y emocionales.

Christian Nodal Foto: @nodal

Aunque tras la ruptura con Cazzu la convivencia con la menor ha sido más discreta y limitada públicamente, el artista ha dejado claro que busca mantenerse presente en la vida de su hija.

Ángela Aguilar y Nodal construyen su vida en Texas

Actualmente, Ángela Aguilar y Christian Nodal tienen su residencia principal en Magnolia, Texas, donde han comenzado una nueva etapa como pareja.

Además de esta propiedad, ambos artistas también cuentan con una residencia en Zacatecas.

La publicación del cuarto de Inti parece mostrar que el cantante busca crear un espacio especial para su hija dentro de su nueva vida familiar.

Christian Nodal IG nodal_chile

Mientras tanto, las redes sociales continúan reaccionando al video y alimentando las especulaciones sobre un posible reencuentro entre padre e hija en los próximos días.

AAAT*