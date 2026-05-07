10 famosas que fueron mamás desde muy jóvenes 

A pocos días del Día de las Madres, vale la pena recordar a algunas famosas que experimentaron la maternidad desde muy jóvenes. Ya fuera en plena adolescencia o mientras comenzaban a construir sus carreras, varias celebridades enfrentaron el reto de equilibrar su vida personal y profesional desde temprana edad.

Entre giras, grabaciones, cámaras y proyectos, estas artistas lograron equilibrar su vida profesional con la crianza de sus hijos, convirtiéndose en inspiración para muchas mujeres.

1. Bárbara de Regil

La actriz se convirtió en mamá a los 16 años con el nacimiento de su hija Mar Alexa. En distintas entrevistas ha contado que atravesó la maternidad siendo prácticamente una adolescente y además como madre soltera, situación que la impulsó a trabajar duro para salir adelante.

Foto: barbaraderegil

2. Britney Spears

La “Princesa del Pop” vivió su primera experiencia como mamá a los 23 años cuando nació Sean Preston en 2005. Un año después dio la bienvenida a Jayden James, ambos hijos fruto de su relación con Kevin Federline.

Foto: Instagram britneyspears

3. Bárbara Mori

Bárbara Mori tenía 19 años cuando nació su hijo Sergio Mayer Mori. Aunque en ese momento no planeaba convertirse en madre, con el tiempo ha asegurado que fue una de las experiencias más importantes y transformadoras de su vida.

4. Kylie Jenner

Kylie Jenner sorprendió al mundo al anunciar el nacimiento de su hija Stormi en 2018, cuando tenía apenas 20 años. Más adelante, en 2022, tuvo a su segundo hijo, Aire Webster.

Foto: Instagram kyliejenner

5. Sofía Vergara

La actriz colombiana se convirtió en mamá a los 19 años. Su hijo Manolo nació en Barranquilla y desde entonces ha mantenido una relación muy cercana con él, incluso compartiendo proyectos juntos.

6. Victoria Beckham

Victoria Beckham debutó como mamá a los 24 años con el nacimiento de Brooklyn Beckham. Con el paso del tiempo formó una de las familias más mediáticas junto a David Beckham y tuvo cuatro hijos.

7. Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg tuvo a su única hija cuando tenía 18 años. La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre los desafíos de criar a su hija siendo muy joven y enfrentando dificultades económicas.

Foto: Instagram whoopigoldberg

8. Violeta Isfel

La actriz mexicana tuvo a su hijo Omar a los 18 años, justo cuando comenzaba su formación artística y daba sus primeros pasos en televisión.

9. Alejandra Guzmán

La intérprete de “Eternamente bella” se convirtió en mamá a los 24 años con el nacimiento de Frida Sofía, fruto de su relación con Pablo Moctezuma.

Foto: Instagram Alejandra Guzmán

10. Jenni Rivera

Jenni Rivera fue mamá por primera vez a los 15 años con el nacimiento de Chiquis Rivera. A pesar de las complicaciones y responsabilidades que llegaron tan pronto a su vida, la cantante continuó estudiando y trabajando para sacar adelante a su familia, tuvo mas hijos.

Muchas de estas famosas han coincidido en que convertirse en madres jóvenes no fue sencillo, pero sí una experiencia que marcó profundamente sus vidas. Hoy, varias de ellas comparten orgullosamente la relación cercana que mantienen con sus hijos y cómo la maternidad terminó convirtiéndose en uno de los motores más importantes de sus carreras y crecimiento personal.

cva*