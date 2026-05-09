¿Por qué Lex Luthor no reconoce a Clark Kent como Superman? James Gunn responde

Desde la creación de Superman, uno de los temas más discutidos por los fans ha sido su identidad secreta.

Para muchos, resulta difícil creer que unas simples gafas sean suficientes para ocultar que Clark Kent es en realidad el superhéroe más poderoso del planeta. El debate se ha intensificado aún más en tiempos modernos, capaz de identificar rostros en segundos.

Por eso, tras el estreno de la nueva versión de Superman, muchos seguidores comenzaron a preguntarse cómo era posible que Lex Luthor, considerado uno de los hombres más inteligentes del universo DC, siga sin descubrir la verdadera identidad del kryptoniano.

Ahora, James Gunn decidió responder directamente a esa pregunta.

James Gunn explica por qué Lex Luthor no sospecha de Clark Kent

A través de redes sociales, el director explicó que la respuesta tiene mucho más que ver con la psicología de Lex Luthor que con las gafas de Clark Kent.

Según Gunn, la nueva versión del villano, interpretada por Nicholas Hoult, jamás consideraría la posibilidad de que alguien con poderes casi divinos decidiera vivir como un periodista común.

En palabras del cineasta, Lex ve a Superman como un extraterrestre superior, alguien que podría conquistar el mundo si quisiera. Por ello, nunca imaginaría que el héroe necesitaría esconderse detrás de una identidad humana.

James Gunn Cuartoscuro

Para Gunn, el ego y la mentalidad narcisista de Lex son justamente lo que le impide ver lo obvio.

Las "gafas hipnóticas" sí existen en DC Comics

Otro detalle que sorprendió a muchos fans es que James Gunn también confirmó que las famosas "gafas hipnóticas" sí forman parte de su universo cinematográfico.

Aunque durante años parecieron una idea absurda o exagerada, este concepto realmente existe dentro de los cómics clásicos de DC.

La teoría apareció originalmente en una historieta publicada en los años 70 y explicaba que los lentes de Clark Kent estaban fabricados con cristal proveniente de Krypton, el planeta natal de Superman.

Dicho material provocaba un efecto hipnótico inconsciente en las personas, haciendo que percibieran a Clark como alguien físicamente diferente y menos imponente que Superman.

Superman y Clark Kent

Aunque el concepto siempre ha sido polémico entre los seguidores del personaje, Gunn decidió rescatarlo para reforzar la lógica de su película.

Ser un genio no significa verlo todo

El director también defendió la idea de que la inteligencia de Lex Luthor no lo convierte automáticamente en alguien capaz de descubrir cualquier secreto.

En esta nueva versión del personaje, Lex es un experto brillante en genética, nanotecnología, física nuclear y otros campos científicos, pero eso no significa que sea perfecto en todos los aspectos de la vida.

De acuerdo con Gunn, incluso las personas más inteligentes pueden ignorar detalles simples cuando su propia visión del mundo les impide aceptar ciertas posibilidades.

Y justamente ahí está el verdadero problema de Lex, ya que no puede comprender que alguien tan poderoso como Superman simplemente quiera ser bueno.

Así será el nuevo Superman de James Gunn

La película Superman marcará el inicio oficial del nuevo Universo DC en el cine y representará un cambio importante respecto a las versiones anteriores.

Tras la etapa oscura y más realista impulsada por Zack Snyder, Gunn busca regresar al espíritu clásico del personaje: esperanza, optimismo y humanidad.

El nuevo Superman será interpretado por David Corenswet, quien dará vida a un Clark Kent ya establecido como reportero del Daily Planet.

Superman

A diferencia de otras películas, esta historia no contará nuevamente el origen del héroe, sino que mostrará a un Superman que ya intenta equilibrar su herencia kryptoniana con los valores humanos aprendidos en Kansas.

Un mundo lleno de héroes y amenazas

Otro cambio importante en esta nueva etapa es que Superman ya no será el único héroe del planeta.

La película incluirá personajes como Guy Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific y Metamorpho, ampliando desde el inicio el universo compartido de DC Studios.

Mientras tanto, Nicholas Hoult dará vida a un Lex Luthor mucho más cerebral, manipulador y obsesionado con demostrar que Superman no puede ser tan noble como aparenta.

AAAT*