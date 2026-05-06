¡Nuestra rubia está de regreso! Lanzan primer adelanto de Elle, precuela de Legalmente Rubia

El universo de Legalmente Rubia vuelve a tomar forma, pero esta vez mirando hacia atrás. Prime Video lanzó el primer adelanto oficial de Elle, la nueva serie que funcionará como precuela y que llegará el próximo 1 de julio.

Y es que la apuesta no gira en torno a su paso por Harvard, sino a una etapa mucho menos explorada: la adolescencia de Elle Woods.

El avance muestra a una protagonista que aún no pisa la facultad de derecho, pero que ya deja ver los rasgos que la convertirán en uno de los personajes más reconocibles del cine de los 2000.

Prime Video lanza primer adelanto de Elle, precuela de Legalmente Rubia Prime Video

La historia de Elle Woods antes de Harvard, así será Elle de Prime Video

Lo primero que tienes que saber es que la historia se sitúa en 1995, cuando su vida parece estable hasta que un cambio familiar la obliga a salir de su zona conocida.

En Elle, la narrativa se enfoca en la vida escolar de la protagonista. Todavía lejos del entorno competitivo de Harvard, enfrenta otro tipo de retos: nuevas amistades, rivalidades y una mudanza que redefine su entorno.

El punto de quiebre llega cuando su padre le informa que la familia dejará Los Ángeles para instalarse en Seattle. Este giro no solo modifica su rutina, también la coloca en un escenario donde tendrá que adaptarse desde cero. Ahí es donde comienzan a aparecer conflictos que anticipan lo que más adelante se verá en su etapa universitaria.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie construye una versión más íntima del personaje. La relación con su madre cobra mayor peso, funcionando como soporte emocional en medio de los cambios. Esa dinámica familiar es uno de los ejes que diferencian este proyecto de la película original.

La idea es clara: mostrar cómo se forma la personalidad que después definirá a Elle Woods, combinando seguridad, estilo propio y una forma muy particular de enfrentar los obstáculos.

Prime Video lanza primer adelanto de Elle, precuela de Legalmente Rubia Prime Video

¿Quién interpretará a la nueva Elle Woods? Ella es el relevo de Reese Witherspoon

Para este proyecto, Reese Witherspoon no regresa como actriz, pero sí como una de las figuras clave detrás de cámaras. Ahora, en su rol de productora, fue quien impulsó la idea de explorar una versión más joven del personaje.

La actriz explicó que el concepto surgió a partir de su interés por ver a Elle en una etapa previa a todo lo que el público ya conoce. La intención era entender qué la convirtió en esa figura segura y determinada que conquistó al público en la película.

El papel principal quedó en manos de Lexi Minetree, quien fue seleccionada tras un proceso de casting abierto con miles de aspirantes. Su elección no fue casual: el equipo creativo buscaba a alguien que pudiera capturar la esencia del personaje sin caer en una imitación directa.

Para su audición, Minetree recreó una de las escenas más recordadas de la película original: el video de admisión a Harvard. Ese material fue suficiente para convencer a los productores de que tenía el tono adecuado para reinterpretar a Elle Woods desde cero.

Prime Video lanza primer adelanto de Elle, precuela de Legalmente Rubia Prime Video

Un elenco que amplía la historia original

Además del cambio de protagonista, la serie introduce una exploración más profunda de la familia de Elle. Personajes que en la película tenían una presencia limitada ahora toman mayor relevancia.

El reparto incluye a June Diane Raphael como la madre y a Tom Everett Scott como el padre, figuras que jugarán un papel central en el desarrollo emocional de la historia. A ellos se suman nombres como Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker en roles recurrentes.

Este enfoque permite expandir el universo de Elle Woods más allá de su vida académica, mostrando cómo su entorno influye en las decisiones que marcarán su futuro.

Prime Video lanza primer adelanto de Elle, precuela de Legalmente Rubia Prime Video

¿Cuándo se estrenará Elle, lo nuevo de Legalmente Rubia?

La serie fue creada por Laura Kittrell, quien comparte la dirección creativa con Caroline Dries. En la producción ejecutiva también participan figuras clave como Marc Platt y Amanda Brown, esta última autora de la historia original que dio vida a Legalmente Rubia.

El rodaje comenzó en abril de 2025 y, antes incluso de su estreno, Prime Video confirmó que ya está en marcha una segunda temporada. Los nuevos episodios comenzarán a filmarse en primavera, lo que indica la confianza de la plataforma en el proyecto.

El primer vistazo deja claro que Elle no busca repetir la fórmula de la película, sino construir una narrativa distinta desde la raíz del personaje. La estética noventera, los conflictos escolares y el enfoque familiar marcan el tono de esta nueva etapa.

A partir del 1 de julio, el público podrá ver cómo empieza todo para Elle Woods, en una historia que apuesta por mostrar lo que ocurrió antes de que su nombre se volviera parte de la cultura pop.

Aquí puede ver el primer teaser de Elle: