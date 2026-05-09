De Salma Hayek a Naomi Campbell: famosas que tuvieron hijos después de los 40

Ser mamá es una de las etapas más especiales para muchas mujeres. Aunque durante años se creyó que después de los 40 el embarazo podía ser más complicado por cuestiones de salud, cada vez más mujeres demuestran que la maternidad no tiene una sola edad.

Muchas famosas decidieron esperar para enfocarse en su carrera profesional o cumplir metas personales. Actrices, modelos y cantantes han compartido que uno de los papeles más importantes de su vida ha sido convertirse en mamás.

¿Qué famosas fueron mamás después de los 40 años?

Estas actrices y celebridades rompieron estereotipos al convertirse en madres después de los 40 años, inspirando a muchas mujeres que viven su maternidad a su propio ritmo.

Janet Jackson fue mamá a los 50 años

La cantante de pop y R&B se convirtió en mamá por primera vez a los 50 años. El 3 de enero de 2017 dio a luz a su hijo Eissa Al Mana, fruto de su relación con Wissam Al Mana.

A pesar de ser una figura mundialmente reconocida, Janet Jackson ha decidido mantener la vida de su hijo lejos de los reflectores y proteger su privacidad.

Naomi Campbell debutó como mamá a los 50 años

La modelo británica sorprendió al mundo cuando anunció el nacimiento de su primera hija en mayo de 2021, a sus 50 años. Posteriormente, en junio de 2023, confirmó la llegada de su segundo bebé.

Naomi Campbell ha mantenido la vida de sus hijos en privado, aunque reveló que ambos nacieron mediante gestación subrogada.

Hilary Swank tuvo mellizos después de los 40

La actriz ganadora del Oscar, reconocida por películas como Million Dollar Baby, vivió la maternidad por primera vez después de los 40 años.

En abril de 2023 recibió a sus mellizos, Ohm y Aya, junto a su esposo Philip Schneider. Aunque suele ser reservada con su vida privada, en ocasiones comparte momentos familiares en redes sociales.

Salma Hayek se convirtió en mamá a los 41 años

La actriz y productora mexicana tuvo a su hija Valentina Paloma Pinault-Hayek el 21 de septiembre de 2007, cuando tenía 41 años.

Además de compartir momentos especiales con su hija, Salma Hayek también ha hablado sobre la relación cercana que mantiene con los hijos de su esposo, François-Henri Pinault.

Eva Mendes fue mamá a los 40 años

Eva Mendes y Ryan Gosling se convirtieron en padres de su primera hija, Esmeralda, en septiembre de 2014, cuando la actriz tenía 40 años.

Dos años después, a los 42, recibió a su segunda hija, Amada Lee. La pareja ha preferido mantener a sus hijas alejadas de la vida pública.

Halle Berry tuvo a su segundo hijo a los 47 años

Halle Berry debutó como mamá a los 41 años, cuando nació su hija Nahla Ariela Aubry en marzo de 2008.

Años más tarde, a los 47, recibió a su segundo hijo, Maceo-Robert, fruto de su relación con Olivier Martinez.

La maternidad después de los 40 sigue rompiendo estereotipos y conectando con muchas mujeres que deciden esperar por diferentes razones personales, profesionales o emocionales.

Aunque cada embarazo es distinto, especialistas recomiendan mantenerse informadas y acudir con médicos expertos para llevar un seguimiento adecuado y planear un embarazo saludable a esta edad.