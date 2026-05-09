Hija de John Travolta sorprende por su increíble parecido: Ella Bleu debutará en nueva película

La hija de John Travolta, Ella Bleu, llamó la atención del público tras aparecer en las primeras imágenes de Propeller One-Way Night Coach, la nueva película que marcará el debut del actor como director.

Aunque su participación en la pantalla grande generó interés, lo que realmente desató comentarios fue el parecido físico entre el protagonista de Grease y su hija. Los fans de John Travolta aseguraron que Ella Bleu luce idéntica al actor durante su época dorada en Hollywood.

Ella Bleu, hija de John Travolta, impacta por su parecido con el actor en nueva película Captura de pantalla

¿Quién es Ella Bleu Travolta?

Ella Bleu Travolta tiene 26 años y es hija de John Travolta y la fallecida actriz Kelly Preston. Aunque creció parcialmente alejada de los reflectores, con el paso de los años comenzó a construir su propia carrera dentro de la industria del entretenimiento.

La joven ha participado en algunos proyectos cinematográficos y eventos de moda en Estados Unidos. Recientemente apareció en los Fashion Trust U.S. Awards, donde su padre compartió imágenes y mensajes de orgullo por su trayectoria.

Ahora, Ella Bleu se prepara para uno de los proyectos más importantes de su carrera al formar parte de la nueva película de su padre.

Ella Bleu, hija de John Travolta, impacta por su parecido con el actor en nueva película IG

Ella Bleu debutará en la nueva película de John Travolta

El proyecto lleva por nombre Propeller One-Way Night Coach y representa el debut oficial de John Travolta como director de cine. La cinta está protagonizada por Ella Bleu Travolta, quien interpreta a Doris, una azafata.

La película se desarrolla durante la época dorada de la aviación y mezcla aventura con drama familiar. La historia sigue a un niño y a su madre durante un viaje en avión rumbo a Hollywood, donde conocen a diversos personajes peculiares.

La sinopsis de la cinta señala:

Entre comidas de avión, encantadoras azafatas (Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann), escalas inesperadas, pasajeros extravagantes y un emocionante vistazo a la primera clase, el viaje se desarrolla en momentos mágicos e inesperados que marcarán el rumbo del futuro de los chicos.

Cabe destacar que la película está basada en la novela infantil escrita por John Travolta en 1997.

Ella Bleu, hija de John Travolta, impacta por su parecido con el actor en nueva película Captura de pantalla

El parecido entre John Travolta y su hija desata reacciones

Las imágenes del proyecto comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Algunos usuarios incluso compararon a Ella Bleu con la versión joven de John Travolta que apareció en películas como Saturday Night Fever y Grease.

Los seguidores del actor describieron a Ella como “la gemela” de John Travolta y destacaron que heredó la sonrisa, los rasgos e incluso algunas expresiones del actor.

Además del parecido físico, los internautas también resaltaron la relación cercana que han mantenido padre e hija a lo largo de los años.

Ella Bleu, hija de John Travolta, impacta por su parecido con el actor en nueva película IG

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, el actor de 72 años habló sobre cómo fue compartir esta experiencia profesional con Ella.

Fue la mayor alegría de mi vida. Ella es una actriz magnífica. La he visto audicionar y participar en otros proyectos, y tiene tanta profundidad y una belleza tan singular que no podía esperar para mostrarla en esta película de la manera en que imaginaba que debía ser mostrada.

Finalmente, John Travolta reconoció:

Cuando Ella aparece en pantalla en esta película, nace una superestrella.

Por su parte, la joven actriz también habló sobre la relación que mantiene con su padre y aseguró que él se ha convertido en una guía importante en su vida profesional.

Le consulto muchas cosas. Es un modelo a seguir para mí y una de las cosas más importantes que hace es darme consejos. Obviamente, los mejores consejos que he recibido han sido de él, pero también me deja tomar mis propias decisiones, lo cual agradezco mucho. Confía plenamente en mí y en mi intuición.

Ella Bleu, hija de John Travolta, impacta por su parecido con el actor en nueva película IG

Esto se sabe de la película de John Travolta

El pasado 6 de mayo se estrenó el tráiler de Propeller One-Way Night Coach, película que llegará a Apple TV el próximo 29 de mayo. Además, la producción tendrá presencia en el Festival de Cannes 2026.

La cinta también posee un componente emocional importante para Travolta, ya que la historia nació originalmente como un libro dedicado a su hijo Jett, fallecido en 2009.

El proyecto formará parte de la sección no competitiva Cannes Première y tendrá funciones en el Teatro Debussy durante el festival francés.

Con este estreno, John Travolta suma una nueva etapa a su carrera dentro de la industria cinematográfica, mientras Ella Bleu da uno de los pasos más importantes de su trayectoria artística en un proyecto que ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores del actor.