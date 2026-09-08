Eva Green apunta para interpretar a Bellatrix Lestrange en la serie de Harry Potter

La plataforma de streaming HBO Max estrenará la nueva serie de Harry Potter el próximo 25 de diciembre. La producción busca actualmente a la actriz francesa Eva Green para interpretar a la temida villana Bellatrix Lestrange. Las negociaciones preliminares entre los ejecutivos y la artista europea acaparan la atención de los fanáticos del mundo mágico.

Los directivos de casting preparan los terrenos para las futuras temporadas de la adaptación televisiva. La búsqueda de talento contempla a los personajes que debutan hasta el tercer libro de la saga escrita por J.K. Rowling. Los reportes filtrados posicionan a la estrella internacional como la candidata principal para tomar el papel de la oscura hechicera.

Eva Green ha mostrado su capacidad en varias películas. Foto: Warner Bros

Un perfil gótico y misterioso

Eva Green, de 46 años de edad, cimentó su carrera actoral mediante personajes de estética gótica y personalidades enigmáticas. La intérprete figuró como la musa recurrente del aclamado director Tim Burton durante la última década. Sus colaboraciones dejaron una huella imborrable en la pantalla grande con producciones fantásticas de alto presupuesto.

El público aplaudió su talento en largometrajes como Sombras tenebrosas, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares y la adaptación de Dumbo. Estos éxitos en taquilla motivaron a los productores de la serie a iniciar los primeros acercamientos formales. La sólida trayectoria de la actriz encaja a la perfección con la naturaleza desquiciada de la temible antagonista.

Eva Green ya fue una villana en la secuela de 300. Foto: Warner Bros

Los fanáticos celebraron la elección preliminar a través de distintas redes sociales y foros especializados. La comunidad de lectores defiende la capacidad histriónica de la estrella europea para encarnar la locura requerida. El departamento de audiciones evalúa actualmente las cláusulas de los contratos para intentar cerrar el trato con su agencia de representación.

La verdadera imagen de la mortífaga

La posible confirmación de la artista desató un intenso debate sobre la dirección artística del proyecto. El personaje de Bellatrix Lestrange aparece activamente a partir de la tercera novela, titulada el prisionero de Azkabán. La mortífaga pertenece a la sangre pura de la familia Black, actúa como prima de Sirius Black y ejecuta las órdenes directas de Lord Voldemort.

La obra literaria moldea a la villana como una mujer alta, poseedora de una belleza deslumbrante y una elegancia aristocrática natural. Los textos detallan fielmente los atributos genéticos de su poderoso linaje. La bruja luce un cabello negro abundante, ojos muy oscuros con párpados caídos y una mandíbula sumamente marcada. El encierro carcelario mermó su físico, pero preservó su postura intimidante.

Helena Bonham Carter interpretó a Bellatrix en las películas de Harry Potter. Foto: Warner Bros

Esta apariencia canónica difiere notablemente del estilo visual inmortalizado por la actriz Helena Bonham Carter en las cintas pasadas. La pantalla grande presentó a una enemiga de rizos salvajes, vestimenta desaliñada y modales mucho más erráticos. La nueva casa productora promete apegarse minuciosamente a la visión original de la creadora para satisfacer a los espectadores más exigentes.

La compañía estadounidense guarda total hermetismo sobre el estatus de las pláticas legales. Los ejecutivos revelarán la lista completa de actores adicionales semanas antes del magno estreno navideño. La actriz europea aguarda luz verde para enfundarse en la túnica negra, grabar sus escenas y aterrorizar a una nueva generación de televidentes.