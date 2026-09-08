“El caballero de los siete reinos”: de qué trata la serie de HBO con 9 nominaciones al Emmy 2026

HBO acaba de hacer historia con la serie “El caballero de los siete reinos”, la cual recibió nueve nominaciones para los premios Emmy 2026.

Aunque solo tiene una temporada, esta serie se ha consolidado entre las favoritas de Max (antes HBO Max) y hasta es comparada con un clásico de la literatura: Don Quijote y Sancho Panza.

Serie de HBO con 9 nominaciones al Emmy 2026

“El caballero de los siete reinos", serie de HBO. HBO Max

“El caballero de los siete reinos” ganó nueve nominaciones a los Premios Emmy 2026, cifra que resulta histórica para ser una producción relativamente nueva y que apenas tiene una temporada.

Las categorías en las que fue reconocida esta serie son:

Mejor Serie Dramática

Mejor Fotografía para una serie de media hora

Mejor Diseño de Producción para un programa narrativo

Mejor Vestuario de Fantasía o Ciencia Ficción

Mejor Peinado de Fantasía o Ciencia Ficción

Mejor Música de Cabecera

Mejor Edición de Sonido

Mejores Efectos Visuales en un episodio

Mejor Actuación de Dobles / Acrobacias

¿De qué trata la serie “El caballero de los siete reinos”?

“El caballero de los siete reinos", serie de HBO. HBO Max

El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) es una serie de HBO ambientada en el universo de Game of Thrones. La historia transcurre aproximadamente 100 años antes de los acontecimientos de la serie original y está basada en las novelas de George R. R. Martin protagonizadas por Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, y Egg.

La trama sigue a Duncan, un joven caballero de origen humilde que busca abrirse camino por Poniente, y a Egg, un muchacho inteligente y peculiar que termina convirtiéndose en su escudero. Juntos recorren los Siete Reinos y se enfrentan a torneos, conflictos entre nobles, intrigas y distintas aventuras que pondrán a prueba el honor y la lealtad de Duncan.

Sin embargo, Egg no es un niño cualquiera. Su verdadera identidad está relacionada con la familia Targaryen, por lo que su vínculo con Duncan adquirirá una gran importancia dentro de la historia de Poniente. La serie se desarrolla en una época en la que los Targaryen todavía ocupan el Trono de Hierro.

A diferencia de Game of Thrones, la historia tiene una escala más pequeña y se enfoca principalmente en la relación entre Duncan y Egg, sus viajes y los problemas que encuentran en el camino. Aunque no está centrada en grandes guerras, dragones o luchas por el poder, la serie permite conocer un periodo poco explorado de la historia de Poniente, situado entre los acontecimientos de House of the Dragon y Game of Thrones.

¿Por qué es comparada con Don Quijote y Sancho Panza?

La comparación con Don Quijote y Sancho Panza se debe principalmente a la relación que existe entre los protagonistas de El caballero de los Siete Reinos, Duncan y Egg. Al igual que Don Quijote, Duncan es un personaje que se guía por el honor, los ideales de la caballería y un fuerte sentido de lo que considera correcto, aunque su origen humilde y sus pocos recursos contrastan con la imagen tradicional de un caballero.

Egg, por su parte, cumple el papel de acompañante y contrapunto de Duncan. Es mucho más joven, observador y práctico, por lo que suele ofrecer una perspectiva diferente ante las situaciones que enfrentan durante sus viajes por Poniente. Esta dinámica recuerda a la relación entre Don Quijote y Sancho Panza.

Las dos historias también comparten una estructura similar: un personaje que busca vivir de acuerdo con sus ideales y un compañero que lo acompaña en sus aventuras, mientras ambos se encuentran con personajes y situaciones inesperadas. La relación entre ellos combina momentos de humor, tensión y aventura, al mismo tiempo que permite que los dos protagonistas evolucionen.

Sin embargo, El caballero de los Siete Reinos no es una adaptación de Don Quijote. La comparación se utiliza para describir la dinámica entre Duncan y Egg, ya que George R. R. Martin construye una historia de aventuras alrededor de un caballero idealista y su joven acompañante, pero dentro del universo de Game of Thrones.

¿Dónde ver “El caballero de los siete reinos” en México?

La serie está disponible de manera exclusiva a través del servicio de streaming Max y en los canales lineales de HBO para televisión de paga.

La primera temporada consta de seis capítulos con una duración aproximada de 30 a 40 minutos, adoptando un formato dinámico comparado con otras producciones del universo de George R.R. Martin.

Cabe destacar que “El caballero de los siete reinos” funciona de forma independiente a Juego de Tronos. Su narrativa es autonómica y sirve como punto de entrada para nuevos espectadores.

De acuerdo con HBO, habrá una segunda temporada, la cual adaptará la siguiente novela de la saga para continuar con la travesía de Dunk y Egg.

¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?

Los Premios Emmy 2026 se celebrarán el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT) y podrá seguirse en vivo a través de NBC y Peacock.

La gala estará conducida por Mariska Hargitay, reconocida por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: SVU. Antes de la ceremonia principal se llevaron a cabo los Creative Arts Emmys, que reconocen distintas categorías técnicas y algunas relacionadas con la actuación. Estas premiaciones tuvieron lugar el 5 y 6 de septiembre.

Entre las producciones que llegan como las grandes favoritas de esta edición destaca The Pitt, que encabeza las nominaciones con 25, seguida de Hacks, con 24; Widow's Bay, con 19; y Pluribus, con 18 nominaciones.