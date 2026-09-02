¡La magia está de vuelta! HBO lanza nuevo tráiler de la serie de Harry Potter

Si eres fan de Harry Potter y ya estás contando los días para volver al mundo mágico, hay buenas noticias: HBO acaba de lanzar un nuevo tráiler de la serie, con más detalles de lo que podremos ver en esta esperada adaptación.

Desde que se anunció, la serie se convirtió en uno de los estrenos más esperados por los fans de la saga. Ahora, este nuevo adelanto vuelve a despertar la nostalgia de varias generaciones y promete llevarlas nuevamente a Hogwarts, pero esta vez con una historia que busca ser todavía más fiel a los libros de J.K. Rowling.

Nuevo tráiler Harry Potter

A través de Instagram, HBO Max compartió nuevas imágenes de la primera entrega de la serie, basada en Harry Potter y la Piedra Filosofal, el libro que marcó el inicio de una de las sagas de fantasía más famosas de todos los tiempos y que ahora regresará a la pantalla, pero en formato de serie.

El nuevo tráiler, de dos minutos y 18 segundos, permite echar un vistazo a algunos de los escenarios y momentos que los fans reconocerán de las películas.

Uno de ellos que aparece, es el icónico banquete en el Gran Comedor de Hogwarts, con las velas flotando en el aire y esa atmósfera de misterio y magia que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la saga.

También podemos ver a una curiosa e inteligente Hermione Granger en el Expreso de Hogwarts, mientras que Ron Weasley aparece junto a su familia en La Madriguera. Otro de los momentos es cuando Harry descubre que pertenece a Gryffindor, después de pedirle al Sombrero Seleccionador que no lo envíe a Slytherin.

“Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Harry Potter y la Piedra Filosofal, la serie original de HBO, estrena esta Navidad en HBO Max”, se lee en la publicación.

Reacciones de los usuarios

En tan solo una hora después de ser compartido, el tráiler ya había generado más de 53 mil reacciones y mil 400 comentarios en Instagram.

Muchos fans reaccionaron con mensajes llenos de nostalgia y emoción ante la posibilidad de regresar una vez más al universo de Harry Potter, mientras que otros aseguraron que ya cuentan los días para conocer esta nueva versión de la historia.

Además, algunos seguidores han mostrado especial interés por el nuevo elenco que dará vida a los icónicos personajes, pues esta será una oportunidad para conocer a Harry, Hermione y Ron desde una nueva perspectiva.

¿Cuándo sale la serie de Harry Potter?

Esta nueva serie de Harry Potter estará protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026, por lo que los seguidores del mundo mágico tendrán que esperar hasta Navidad para volver a cruzar las puertas de Hogwarts y conocer esta nueva versión de una historia que ha acompañado a varias generaciones.

Serie de Harry Potter: HBO lanza nuevo tráiler y revela detalles Foto: Captura YouTube / HBO Max Latinoamérica y HBO Latinoamérica

El tráiler ofrece un nuevo vistazo a lo que los fans podrán encontrar en esta adaptación de Harry Potter y la Piedra Filosofal y que es esperada por muchos miles de fans.