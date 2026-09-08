Azalia explota contra Rafa Mercadante en La Granja VIP; ¿por qué se pelearon?

La convivencia apenas comienza en La Granja VIP 2026 y los primeros conflictos ya están apareciendo. Esta vez, Azalia Ojeda y Rafa Mercadante protagonizaron un tenso encontronazo que terminó por evidenciar que entre ambos podría existir una rivalidad que venía gestándose desde antes.

El momento ocurrió mientras los participantes discutían sobre uno de los temas que más problemas ha provocado durante los primeros días del reality: la comida y el cuidado de las provisiones.

Azalia se había mostrado especialmente molesta porque consideraba que algunos de sus compañeros estaban desperdiciando los alimentos disponibles dentro de la granja, situación que anteriormente ya la había llevado a confrontar a otros participantes.

Sin embargo, durante una de estas conversaciones, un comentario realizado por Rafa Mercadante terminó por encender los ánimos.

¿Qué pasó entre Azalia y Rafa Mercadante?

Mientras Azalia expresaba su molestia por la manera en que algunos habitantes estaban manejando los alimentos, Rafa Mercadante intervino con un comentario que la exintegrante de Big Brother consideró innecesario y fuera de lugar.

Azalia no dudó en responderle directamente y cuestionó su intervención, provocando que la conversación rápidamente dejara de girar únicamente alrededor de la comida.

El intercambio fue subiendo de tono hasta convertirse en uno de los primeros enfrentamientos importantes de esta nueva temporada.

Para Azalia, el problema parecía ser que Mercadante estaba opinando sobre una situación en la que ella sentía que había participantes que no estaban haciéndose responsables de sus acciones. La molestia tampoco surgió completamente de la nada.

Horas antes del encontronazo, durante una conversación entre Manelyk González y Kunno, Azalia ya había dejado ver que Rafa Mercadante no estaba precisamente entre sus personas favoritas dentro de La Granja VIP.

Todo comenzó cuando Mane confesó que no soportaba del todo la personalidad de Carlos Trejo. Azalia escuchó parte de la conversación y lanzó el comentario de que alguien “se gana el odio”; posteriormente aclaró que ella no estaba hablando del llamado “Cazafantasmas”, sino precisamente de Rafa Mercadante.

La comida ya provocó varios conflictos en La Granja VIP

El pleito con Rafa llega después de que Azalia protagonizara otros momentos tensos relacionados con los alimentos.

Desde los primeros días, el desperdicio de comida se convirtió en uno de los temas que más molestaron a la concursante. Incluso llegó a reclamar luego de encontrar alimentos que aparentemente no habían sido terminados por algunos de sus compañeros.

En otro momento, Azalia aseguró frente a los habitantes que a algunos “les está valiendo madre” el cuidado de las provisiones. Fue entonces cuando Mario “Mono” Osuna le puso un alto y le pidió no generalizar, pues consideraba que él no había hecho nada para recibir el reclamo.