Niurka toca cabello de sus compañeras en La Granja VIP y desata teorías; ¿qué significa?

Niurka Marcos volvió a provocar todo tipo de teorías entre los seguidores de La Granja VIP 2026 luego de que comenzara a tocar el cabello de algunos de sus compañeros, un gesto que inmediatamente recordó las especulaciones sobre supuestas prácticas relacionadas con la energía que ya la habían perseguido en otro reality show.

Durante la convivencia de este 8 de septiembre, en las transmisiones del 24/7 comenzaron a circular escenas en las que Niurka se acerca al cabello de Abigail Pak, mejor conocida como La Coreañera, y posteriormente hace algo similar con Mónica Escobedo.

El detalle podría parecer completamente cotidiano de no ser por la historia que rodea actualmente a la cubana y, sobre todo, por las advertencias que Manelyk González hizo antes de ingresar a La Granja VIP.

Niurka le toca el cabello a La Coreañera y recuerda las acusaciones de “brujería”

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Niurka se encontraba conviviendo con La Coreañera.

Mientras tocaba su cabello, la propia vedette habría recordado en tono de broma las teorías que circulan sobre ella y el significado que algunos usuarios de redes sociales le atribuyen a este gesto.

La escena despertó inmediatamente comentarios entre los seguidores del programa, pues desde antes de comenzar La Granja VIP ya existían advertencias sobre no permitir que Niurka tocara el cabello de algunos participantes.

Más tarde, Mónica Escobedo también apareció en una situación similar, lo que provocó que algunos internautas bromearan con que Niurka ya estaba comenzando a tocar el cabello de varios integrantes del reality.

¿Por qué dicen que Niurka “roba energía” al tocar el cabello?

La historia viene principalmente de la participación de Niurka en La Mansión VIP, reality transmitido durante 2026.

En aquella ocasión comenzaron a viralizarse videos en los que Niurka tocaba la cabeza o el cabello de algunos participantes. A partir de esas imágenes, usuarios de redes sociales aseguraron, sin pruebas, que la acción podría estar relacionada con prácticas espirituales para absorber o manipular la energía de sus compañeros.

Las teorías crecieron especialmente porque Niurka ha hablado abiertamente sobre sus creencias religiosas.

La actriz ha explicado públicamente que practica la religión yoruba e incluso ha rechazado la idea de que sus creencias deban ser confundidas automáticamente con “brujería” o con prácticas destinadas a hacerle daño a otras personas.

Manelyk ya había advertido que no dejaría que Niurka tocara su cabello

Las especulaciones tomaron todavía más fuerza antes del estreno de La Granja VIP debido a las declaraciones de Manelyk González.

Al hablar sobre su reencuentro con Niurka, Mane aseguró que esta vez llegaría mucho más cuidadosa después de sus experiencias anteriores y estableció dos límites particulares: que nadie tocara su comida y que tampoco le agarraran el cabello.

“No tengo que dejar que me agarren el pelo”, expresó Manelyk al explicar que había escuchado creencias relacionadas con el cabello y la energía.

Mane incluso aseguró que estaría pendiente de que nadie manipulara sus alimentos y dijo que entraría “bien protegidita”.