¡Ya hay nuevo Dobby y Voldemort! HBO suma a Lenny Rush y Billy Barratt a Harry Potter

Aunque la primera temporada de Harry Potter todavía no llega a HBO Max, el equipo detrás de una de las producciones televisivas más esperadas ya trabaja a toda velocidad en su siguiente capítulo.

¿Quiénes son los nuevos Dobby y Voldemort?

La adaptación de HBO continúa revelando las piezas que conformarán su ambicioso universo mágico y acaba de confirmar tres incorporaciones clave para la segunda temporada: Lenny Rush será Dobby, Billy Barratt interpretará al joven Tom Riddle y Bonnie Hill asumirá el papel de Ginny Weasley.

La nueva Ginny tendrá uno de los momentos más importantes de la adaptación televisiva. IMDb

La segunda entrega adaptará Harry Potter y la Cámara Secreta, una historia fundamental dentro de la saga, ya que introduce personajes y acontecimientos que tendrán consecuencias decisivas para Harry y sus amigos.

En esta ocasión, los espectadores conocerán una nueva versión de Dobby, descubrirán los inquietantes orígenes de quien se convertirá en Lord Voldemort y verán cómo Ginny Weasley adquiere un papel mucho más importante en la trama.

¿Quién es Billy Barratt, el nuevo Tom Riddle en Harry Potter?

Uno de los anuncios que más curiosidad ha despertado es el de Billy Barratt como Tom Riddle.

Billy Barratt, ganador de un Emmy Internacional a los 13 años, será el encargado de interpretar a Tom Riddle, en su versión adolescente. IMDb / IG billybarrattofficial

El actor británico, conocido por producciones como Invasion y poseedor del récord como el ganador más joven de un Emmy Internacional, tendrá la misión de encarnar la versión adolescente del futuro Señor Tenebroso.

Su personaje aparecerá a través del misterioso diario que llegará a manos de Ginny y que esconde una parte de la personalidad y los recuerdos del joven mago.

La elección también confirma una de las tendencias que HBO parece estar siguiendo en esta nueva adaptación: acercar, siempre que sea posible, las edades de sus intérpretes a las de los personajes descritos en los libros.

HBO continúa apostando por un elenco joven para acercar las edades de sus intérpretes a las de los personajes. IMDb

Barratt se encuentra todavía en su adolescencia, por lo que está mucho más cerca de los 16 años que tenía Tom Riddle en la novela. En contraste, Christian Coulson, quien interpretó al personaje en la película de 2002, tenía 23 años cuando fue elegido para el papel.

¿Quién es Lenny Rush, el nuevo Dobby de la serie de HBO?

Pero si hay una incorporación que seguramente generará muchas preguntas entre los seguidores es la de Lenny Rush como Dobby.

Lenny Rush asumirá el reto de dar vida a Dobby, uno de los personajes más queridos de la saga, IG mrlennyrush / IMDb

El actor, de 17 años, dará vida al entrañable elfo doméstico que hace su debut en La Cámara Secreta y que, pese a sus intentos por alejar a Harry de Hogwarts, terminará convirtiéndose en uno de sus aliados más queridos.

Rush ha destacado en la televisión británica gracias a títulos como Am I Being Unreasonable?, Dodger, The Dumping Ground y participaciones en producciones como Doctor Who.

Sin embargo, por ahora HBO mantiene en secreto cómo llevará a la pantalla a Dobby. En las películas, el personaje fue una creación digital y contó con la voz de Toby Jones, pero la nueva serie podría apostar nuevamente por CGI, utilizar captura de movimiento o recurrir a prótesis y una interpretación física de Rush.

HBO todavía no ha revelado cómo será creado visualmente el elfo. IMDb

Esa decisión será, sin duda, una de las grandes incógnitas hasta que aparezcan las primeras imágenes de la segunda temporada.

Bonnie Hill reemplaza a Gracie Cochrane como Ginny Weasley

El tercer cambio importante llega con Bonnie Hill, quien será la nueva Ginny Weasley. La joven actriz sustituirá a Gracie Cochrane, quien interpretó al personaje durante la primera temporada, pero no continuará en los siguientes episodios.

Bonnie Hill se incorpora como la nueva Ginny Weasley tras la salida de Gracie Cochrane. IMDb

La llegada de Hill se produce precisamente cuando Ginny deja de ser únicamente la hermana pequeña de Ron para convertirse en una figura central de los acontecimientos que sacudirán Hogwarts.

Su conexión con el diario de Tom Riddle será una de las líneas narrativas más importantes de La Cámara Secreta, por lo que el recast adquiere especial relevancia. La producción busca así consolidar un elenco infantil que pueda acompañar el desarrollo de la historia durante las siguientes temporadas.

Estas incorporaciones se suman a otro fichaje que recientemente dio mucho de qué hablar: Kit Harington interpretará a Gilderoy Lockhart, después de que Nicholas Hoult tuviera que abandonar el proyecto debido a problemas de agenda.

Kit Harington también forma parte de las recientes incorporaciones y dará vida a Gilderoy Lockhart IG kitharingtonig

El recordado protagonista de Game of Thrones tomará el relevo para encarnar al extravagante y vanidoso profesor de Defensa contra las Artes Oscuras.

La primera temporada de Harry Potter, basada en La piedra filosofal, llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026, mientras que la segunda comenzará sus grabaciones durante el otoño.