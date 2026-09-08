¿Quién es Thuany Martins, esposa de Adrián Uribe, y cuántos hijos tienen?

Este martes, Adrián Uribe celebra un año más de vida y, además de su trayectoria en la televisión y el entretenimiento, el conductor atraviesa una de las etapas más importantes de su vida junto a su familia. A su lado se encuentra Thuany Martins, modelo y conductora de origen brasileño que llegó a México en busca de nuevas oportunidades profesionales y terminó encontrando también el amor.

Foto: Instagram Thuany Martins

Originaria de Conceição das Alagoas, Brasil, Martins llegó a México sin hablar español. Con el paso del tiempo logró dominar el idioma gracias a la convivencia con sus compañeros y amigos, además de apoyarse en canciones para familiarizarse con las palabras y expresiones.

Su incursión en la televisión ocurrió precisamente en la sexta temporada de 100 Mexicanos Dijieron, producción de Memo del Bosque, donde participó como edecán y posteriormente tuvo la oportunidad de debutar como conductora. Además de su trabajo frente a las cámaras, Thuany ha expresado su interés por incursionar en la actuación.

¿Cuándo comenzó la historia de amor entre Thuany Martins y Adrián Uribe?

Fue en este programa donde surgió el romance con Adrián Uribe. El propio conductor reconoció en una entrevista para Hoy que, después de una década trabajando en la emisión, era la primera ocasión en que comenzaba una relación sentimental con alguien de la misma producción.

La relación entre ambos avanzó rápidamente y, con el tiempo, decidieron formar una familia. En octubre de 2020 nació Emily, la primera hija de la pareja, quien se convirtió en una de las grandes alegrías de su hogar.

Foto: Instagram Thuany Martins

Adrián y Thuany también han compartido algunos momentos familiares a través de sus redes sociales, especialmente durante sus viajes y celebraciones junto a sus hijos.

En mayo de 2021, la pareja dio otro paso importante al celebrar su boda civil rodeados de familiares y amigos. Aunque también contemplaron realizar una ceremonia religiosa, esta ha tenido que ser pospuesta.

Foto: Instagram Thuany Martins

¿Cuántos hijos tienen Adrián Uribe y Thuany Martins?

Adrián Uribe es padre de tres hijos. Gael es el mayor y nació de una relación anterior del conductor, mientras que Emily, quien nació en octubre de 2020, es la primera hija que tuvo con Thuany Martins. Posteriormente, en 2024, la pareja dio la bienvenida a Mateo, el menor de sus hijos y quien completó la familia que han formado juntos.

De esta manera, Adrián Uribe y Thuany Martins han construido una familia con tres hijos y continúan compartiendo distintas etapas de su vida familiar con sus seguidores.