Eugenio Derbez compartió un video con motivo del Día de Acción de Gracias, pero lejos de ser un mensaje tradicional de agradecimiento, el comediante recurrió a su característico sentido del humor y lanzó algunos comentarios irónicos que no pasaron inadvertidos entre sus seguidores, principalmente por la polémica que rodea a su hijo Vadhir.

Acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, Eugenio habló sobre la importancia de agradecer por las cosas buenas que ocurren durante el año. No obstante, sus pausas y expresiones al mencionar a la familia y a los hijos provocaron diversas interpretaciones entre los internautas, quienes relacionaron el mensaje con las recientes controversias que han rodeado a la familia Derbez.

Eugenio Derbez comparte mensaje en medio de la polémica de Vadhir

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. @ederbez

En el video, Eugenio Derbez aparece junto a Alessandra Rosaldo explicando brevemente el significado del Día de Acción de Gracias y la importancia de reconocer las cosas buenas que han sucedido a lo largo del año.

Con un tono aparentemente reflexivo, el actor comenzó diciendo:

Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año”.

Posteriormente, mencionó algunos de los motivos por los que las personas suelen sentirse agradecidas, entre ellos la familia, los hijos y el cariño de la gente. Sin embargo, fue precisamente al abordar estos temas cuando sus pausas y gestos llamaron la atención.

Agradeces por la familia, por los hijos...”, expresó el comediante, dejando algunos silencios que fueron interpretados por los usuarios como parte de una broma con doble sentido.

Alessandra Rosaldo permaneció a su lado mientras Eugenio continuaba con sus comentarios, en una grabación que rápidamente despertó reacciones y especulaciones.

Pausas de Eugenio Derbez desatan especulaciones

Aunque el actor no mencionó directamente ninguna polémica ni hizo referencia específica a alguno de sus hijos, varios internautas consideraron que sus expresiones podrían tener relación con los acontecimientos recientes que han colocado a la familia Derbez en el centro de la conversación pública.

Algunos usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta, mientras que otros señalaron que simplemente estaba haciendo uso de su característico humor irónico.

La atención también se centró en las reacciones de Alessandra Rosaldo, quien acompañó al comediante durante el video.

Otro detalle que llamó la atención fue el cierre de la grabación. Después de sus comentarios sobre el agradecimiento, la familia y las cosas buenas del año, Eugenio cambió repentinamente de tema y comenzó a hablar sobre las próximas celebraciones.

El comediante hizo referencia a la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo, para finalmente despedirse con un entusiasta

¡Feliz Navidad!”.

Este cambio inesperado de Thanksgiving a Navidad formó parte del tono humorístico del video y provocó nuevas reacciones entre quienes lo vieron.

¿El mensaje estaría relacionado con la polémica de Vadhir Derbez?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. @ederbez

Uno de los motivos por los que la grabación generó mayor interés fue el contexto familiar en el que apareció. Recientemente, el nombre de Vadhir Derbez ha estado relacionado con información sobre una investigación por presuntos delitos sexuales, situación que ha generado atención mediática.

En medio de este escenario, algunos usuarios relacionaron las pausas de Eugenio al hablar de sus hijos con la situación que enfrenta su familia.

La última actualización en el caso de Vadhir Derbez es que un Tribunal Colegiado confirmó por unanimidad un amparo concedido al actor frente a una orden de aprehensión solicitada dentro de una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La resolución estuvo relacionada con los elementos presentados para justificar dicha medida. Sin embargo, es importante precisar que un amparo frente a una orden de aprehensión no representa por sí mismo una resolución definitiva sobre el fondo de las acusaciones ni significa necesariamente que la investigación haya concluido.

Reacciones en redes sociales

La publicación dividió las interpretaciones de los usuarios. Mientras algunos destacaron el sentido del humor del actor y consideraron que estaba haciendo una broma sobre las circunstancias familiares, otros aprovecharon el contexto para relacionar sus palabras con las recientes controversias.

También hubo comentarios sobre la complicidad entre Eugenio y Alessandra, así como sobre los gestos y silencios que acompañaron el mensaje.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, no existe una declaración del comediante que confirme que sus palabras estuvieran dirigidas a alguno de sus hijos.