Vadhir Derbez no podrá ser detenido por autoridades de la Ciudad de México, luego de que dos magistrados federales anularan la orden de aprehensión en su contra, aunque esta resolución no impide que la Fiscalía capitalina continúe con las indagatorias y solicite una nueva orden de captura.

La decisión se dio a conocer este jueves 26 de noviembre, después de que los magistrados analizaran un recurso relacionado con el amparo promovido por la defensa del hijo de Eugenio Derbez. El periodista Carlos Jiménez informó que el tribunal determinó dejar sin efectos la orden que había obtenido anteriormente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Por qué anularon la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez?

La resolución fue emitida por magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, quienes revisaron el amparo concedido previamente al actor para evitar su detención.

El asunto llegó a esta instancia después de que la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales impugnara la protección federal otorgada a Derbez, con la que había quedado sin efectos la orden de aprehensión emitida por un juez de control.

De acuerdo con el reporte de Carlos Jiménez, los magistrados consideraron que el mandamiento judicial debía cancelarse, por lo que las autoridades no podrán utilizar esa orden para detener al cantante.

Un tribunal colegiado deberá revisar el amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez. IG vadhird

La decisión no significa que Vadhir Derbez haya sido declarado inocente ni que la denuncia haya sido desestimada, pues los magistrados resolvieron sobre la orden de aprehensión y no sobre su responsabilidad en los hechos investigados.

¿La Fiscalía puede volver a solicitar una orden contra Vadhir Derbez?

Aunque la resolución favorece al actor, la Fiscalía capitalina conserva la facultad de continuar con la carpeta de investigación por presunta violación.

Las autoridades podrán realizar nuevas diligencias y, si consideran que existen elementos suficientes, solicitar otra orden de aprehensión ante un juez, quien tendría que evaluar si procede autorizarla.

El pasado 20 de noviembre, la Fiscalía informó que mantenía abierta la investigación y aseguró que contaba con elementos que, desde su perspectiva, sustentaban los hechos denunciados. También señaló que buscaba la comparecencia del actor ante las autoridades.

La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación, pese a la resolución del amparo. IG vadhird

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado públicamente las acusaciones y ha sostenido, junto con su defensa, que cuenta con elementos para controvertir los señalamientos. El actor también ha denunciado un presunto intento de extorsión relacionado con el caso.

bgpa