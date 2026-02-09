Esto ganaron las personas disfrazadas de árboles en el show de Bad Bunny del Super Bowl

Uno de los aspectos que más llamó la atención del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 fue que los árboles del escenario no eran utilería, sino personas disfrazadas, lo que generó preguntas sobre cuánto ganaron por participar en el evento televisivo más visto del mundo.

Bad Bunny transformó el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un escenario cargado de símbolos culturales, referencias latinas y una narrativa visual.

El show inició alrededor de las 7:20 de la noche, con el artista puertorriqueño abriendo su presentación con “Tití me preguntó”. Le siguieron temas como “Yo perreo sola” y “Safaera”, consolidando el impacto del género urbano en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.

Lady Gaga y Ricky Martin se unieron a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Reuters

Gaga interpretó una versión salsa de “Die with a Smile” junto al artista puertorriqueño y Martin se sumó más adelante para cantar “Lo Que Le Pasó a Hawaii”.

Así fue el montaje del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Más allá de la música, el montaje visual fue uno de los elementos que definió el espectáculo. La producción convirtió el campo en un espacio narrativo donde se mezclaron referencias a Puerto Rico, el Caribe y comunidades latinas en Estados Unidos.

El eje central fue la estructura conocida como “La Casita”, una réplica de una vivienda tradicional puertorriqueña que funcionó como núcleo simbólico del show.

La escenografía incluyó sillas de plástico, colores cálidos y objetos cotidianos que evocan el concepto de hogar y comunidad. Este espacio no solo sirvió como escenario principal, sino como punto de encuentro donde diversas celebridades observaron el espectáculo, reforzando la idea de convivencia y pertenencia.

Reuters

Alrededor de esta estructura se desplegó una ambientación que recreó escenas comunes en barrios latinos: barberías de estilo neoyorquino, vehículos clásicos, puestos de comida y referencias a negocios informales como la compra y venta de oro o plata.

Elementos como las piraguas, los puestos de agua de coco y los carritos de tacos completaron una postal reconocible para millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos.

El montaje también incorporó referencias a paisajes rurales, como campos de caña de azúcar, palmeras y sombreros de paja conocidos como “pava”, elementos que forman parte del imaginario caribeño.

Reuters

¿Cuánto ganaron los árboles humanos del show de Bad Bunny?

Uno de los datos que más llamó la atención tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue que los árboles que formaron parte del diseño del escenario no eran estructuras fijas, sino personas disfrazadas.

De acuerdo con información de Darren Rovell, las personas que se disfrazaron de árboles en el show de Bad Bunny recibieron un pago de 18.70 dólares por hora.

En total, cada uno acumuló aproximadamente 70 horas de trabajo, que incluyeron ocho días de ensayos previos más la jornada del Super Bowl. Con esto, el ingreso total por persona fue cercano a 1,309 dólares.