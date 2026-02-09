Frentes Políticos/ 9 febrero 2026

1.

Nunca visto. La Operación Enjambre en el Edomex rompió un tabú con el que por años se evitó investigar, detener y sentar en el banquillo a funcionarios y exfuncionarios incrustados en redes de corrupción y extorsión municipal. Bajo el gobierno de Delfina Gómez y con respaldo directo de la estrategia federal de Claudia Sheinbaum, los excesos del poder local ya no están protegidos. Sesenta detenidos, 19 sentencias y estructuras criminales desmanteladas prueban que, cuando hay inteligencia, coordinación y decisión política, la impunidad se cae. Aquí no hay montajes ni discursos huecos, hay expedientes, jueces y cárcel a quien lo merezca.

2.

Infraestructura. Mientras por décadas la salud pública fue tratada como gasto prescindible, hoy los números desmontan el relato del abandono inevitable. Claudia Sheinbaum puso el dato sobre la mesa desde Nuevo León y confirmó que, al cierre del sexenio, el IMSS tendrá más de 10 mil camas nuevas, más del doble de las que se construyeron en 36 años de neoliberalismo. Hospitales que antes se dejaron a medias hoy se terminan y otros se levantan desde cero, como el de Santa Catarina, con inversión, personal y planeación. Zoé Robledo, desde el IMSS, entiende que la infraestructura hospitalaria, deuda pendiente, también es soberanía social.

3.

Talento fugado. Veracruz tiene talento juvenil, pero lo expulsa por omisión. El caso de Adhara Pérez no es inspiración, es acusación. Una de las mentes más brillantes del país, con un proyecto ambiental viable, fue ignorada por un gobierno incapaz de convertir inteligencia en política pública. Dicen apoyar la ciencia, pero en la práctica la abandonan. No hay incubadoras ni acompañamiento ni rutas institucionales para que una idea juvenil llegue a la comunidad. Con Rocío Nahle, el estado apuesta a la propaganda, no a la innovación. Veracruz paga la factura de un liderazgo que expulsó a los que sí sabían hacer bien las cosas.

4.

Opacidad. En Concordia, Sinaloa, el Estado volvió a fallarles a quienes más lo necesitan. Impedir el acceso de las madres buscadoras a una fosa clandestina no es protocolo, es deshumanización. La Guardia Nacional cerró el paso, se colocaron inhibidores de señal y la información fue negada, justo cuando hay indicios de que entre los restos podrían estar los 10 mineros desaparecidos. La Fiscalía estatal se lavó las manos. Nadie explicó cuántos cuerpos hay, en qué condiciones ni qué sigue. Las buscadoras no piden invadir investigaciones, exigen verdad. El gobernador Rubén Rocha tiene en sus manos una oportunidad histórica. Aprovéchela.

5.

Don excesos. Lo que hoy emerge sobre Diego “N” confirma que el caso Tequila no es un desliz reciente, sino un prontuario. La FGR sostiene que en 2021 el hoy alcalde secuestró a dos aspirantes de Morena, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para obligarlos a renunciar a la candidatura municipal. Golpes, cautiverio y firmas arrancadas bajo amenaza, según la indagatoria, en las mismas casas de seguridad usadas para extorsionar a empresarios. No fue política ruda, fue crimen organizado aplicado a la competencia electoral. La pregunta para todos es, ¿y aun así lo dejaron continuar cuatro años más?