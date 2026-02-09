¿Cómo era Bad Bunny de niño? Así fueron sus primeros años antes de convertirse en estrella mundial

Ganó el Grammy a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos e hizo historia como protagonista del Medio Tiempo del Super Bowl LX, pero antes de todo eso, ¿cómo era Bad Bunny de niño con grandes sueños?

Benito Antonio Martínez Ocasio es una de las figuras más influyentes de la música global. Y aunque ahora llena estadios y rompe récords, su historia comenzó lejos de los reflectores, en un hogar sencillo de Puerto Rico.

Aquí te mostramos cómo era Bad Bunny de niño y repasamos el camino que lo llevó del coro de su iglesia a convertirse en un fenómeno internacional.

¿Quién es Bad Bunny?

Bad Bunny es un cantante y compositor puertorriqueño que alcanzó fama mundial sin abandonar su idioma ni sus raíces. De acuerdo con información de Biography, su carrera marcó un parteaguas en la industria al demostrar que la música en español podía dominar los charts globales.

Es tres veces ganador del Grammy y autor de éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Dakiti”, “Moscow Mule” e “I Like It”, colaboración con Cardi B y J Balvin que llegó al número uno del Billboard Hot 100. En 2020, su álbum El Último Tour del Mundo se convirtió en el primero completamente en español en debutar en el primer lugar del Billboard 200, hazaña que repitió con sus lanzamientos posteriores.

En febrero de 2026 hizo historia cuando Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primer álbum en español en ganar el Grammy a Álbum del Año, consolidándolo como una figura clave de la cultura latina a nivel mundial.

Cómo era Bad Bunny de niño

¿Cuántos años tiene Bad Bunny y dónde nació?

Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico, a unos kilómetros de San Juan (ahora con 31 años de edad), y creció en el barrio Almirante Sur, dentro de una familia de clase media baja. Su padre trabajaba como camionero y su madre era maestra de inglés.

Desde pequeño estuvo rodeado de música. Escuchaba salsa, merengue, baladas y rock, aunque su verdadera pasión era el reguetón, género que conoció gracias a artistas como Daddy Yankee, Vico C y Tego Calderón, a quien oía camino a la escuela.

Cómo era Bad Bunny de niño

¿Cómo era Bad Bunny de niño y su vida familiar?

Antes de convertirse en estrella, Benito fue un niño tranquilo, muy cercano a su familia y profundamente influenciado por la fe de su madre. Cantó en el coro de su iglesia católica hasta los 13 años, experiencia que, sin saberlo, sembró las bases de su futuro musical.

Tiene dos hermanos menores, Bernie y Bysael, quienes hoy lo acompañan en distintos momentos de su carrera. Bernie ha participado incluso en campañas de moda junto a él, mientras que Bysael ha seguido estudios universitarios.

De acuerdo con Biography, durante su adolescencia empezó a crear ritmos en su habitación y a improvisar en la escuela. Esa mezcla entre disciplina familiar, curiosidad musical y creatividad propia fue formando al artista que vendría después.

Cómo era Bad Bunny de niño

¿Cómo inició la carrera de Bad Bunny?

Mientras estudiaba comunicaciones audiovisuales en la Universidad de Puerto Rico, Bad Bunny trabajaba como empacador en un supermercado para pagar sus estudios. Al mismo tiempo, subía canciones a SoundCloud.

En 2016, su tema “Diles” comenzó a llamar la atención de productores. Poco después conoció a su mánager Noah Assad, con quien diseñó una estrategia independiente basada en sencillos y videos en YouTube, sin depender inicialmente de grandes disqueras.

Su primer álbum, X 100PRE, se lanzó en 2018 y debutó en el número uno del Top Latin Albums de Billboard. Desde entonces, su ascenso fue imparable, con colaboraciones internacionales, giras mundiales y múltiples premios.

Cómo era Bad Bunny de niño

De empacador de supermercado a estrella mundial

El 2020 marcó un punto decisivo en su carrera. Lanzó tres álbumes en un solo año y fue nombrado Artista del Año por Spotify, con más de 8 mil millones de reproducciones. Más tarde llegarían Un Verano Sin Ti, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana y Debí Tirar Más Fotos, trabajos que lo consolidaron como uno de los artistas más escuchados del planeta.

En 2026, además del Grammy histórico, Bad Bunny encabezó el Medio Tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer artista latino solista en liderar este espectáculo.

De aquel niño que cantaba en la iglesia y soñaba frente a su computadora, hoy queda el recuerdo y las fotos. Pero también la prueba de que los sueños, cuando se trabajan, pueden cruzar fronteras. Bad Bunny no solo representa el éxito musical: representa a toda una generación que aprendió que no hace falta cambiar quién eres para llegar lejos.