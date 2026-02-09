Bad Bunny borra todo su Instagram tras el Super Bowl; ¿anunciará nueva música?

Bad Bunny vuelve a ser el centro de atención, no solo por su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX, sino por un movimiento inesperado en sus redes sociales. Horas después de su presentación, el artista puertorriqueño eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram, dejando a sus más de 52 millones de seguidores con una cuenta completamente vacía: sin publicaciones, sin foto de perfil y sin seguir a nadie.

El hecho no pasó desapercibido y de inmediato comenzaron las especulaciones. Algunos fans lo interpretan como un anuncio indirecto de una nueva etapa artística. Otros creen que podría tratarse de una respuesta a la controversia generada por su show.

Grosby

Bad Bunny borra publicaciones de Instagram

No es la primera vez que Bad Bunny utiliza esta estrategia. A lo largo de su carrera, ha optado por borrar sus publicaciones antes de realizar anuncios importantes o lanzar nuevos proyectos.

En 2022, justo antes de presentar Un verano sin ti, uno de sus discos más exitosos, el artista hizo lo mismo: dejó su cuenta de Instagram en blanco, generando expectativa entre sus fans.

Captura de pantalla

En 2023 volvió a aplicar esta fórmula para anunciar una pausa. En sus propias palabras, compartidas en una entrevista con Billboard, explicó:

"Se va para estudio, se graba, pero nada de presión", refiriéndose a un período de descanso enfocado en su bienestar emocional y físico.

"Together we are America” AFP

Además, este movimiento de dejar en blanco su Instagram coincide con el anuncio de su nueva gira internacional, que lo llevará por países como Australia, Japón y España, donde ofrecerá 12 conciertos. También viene de ganar tres premios Grammy recientemente, entre ellos el de Mejor Álbum del año por su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Bad Bunny y su poderoso mensaje en el Super Bowl

Durante su participación en el Super Bowl LX, Bad Bunny no solo presentó un espectáculo lleno de energía y referencias culturales latinas, también lanzó un mensaje claro de unidad. En el escenario mostró escenas de vendimias, barrios latinos y hasta una boda, transmitiendo un fuerte sentido de identidad y orgullo.

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl Especial

El cierre de su presentación fue contundente, con un mensaje que resonó en medio de la tensión política generada por los discursos antimigrantes en Estados Unidos: un llamado a la unión del Norte al Sur de América.

Lo que para algunos puede parecer una decisión impulsiva, para otros es parte de una estrategia de comunicación muy bien pensada. Justo después de su actuación, Bad Bunny compartió escenario con figuras como Lady Gaga y Ricky Martin generando aún más impacto.

PJG