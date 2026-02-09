¡Se le hizo! Lady Gaga había revelado hace dos años que quería trabajar con Bad Bunny

Lady Gaga se robó la atención este domingo luego de presentarse de manera inesperada en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny. La presencia de la cantante estadounidense desató una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por el momento en que interpretó una versión salsa de “Die with a smile”, canción que originalmente canta con Bruno Mars.

No fue un número cualquiera. La breve, pero impactante aparición incluyó una coreografía junto al puertorriqueño que emocionó al público presente y a millones que seguían el evento desde sus pantallas.

Las celebridades que se pronunciaron sobre el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl Grosby

Lady Gaga ya había revelado que quería trabajar con Bad Bunny

No fue sorpresa total para quienes siguen de cerca las declaraciones de Lady Gaga. En 2024, durante la promoción de la película Joker: Folie À Deux, la cantante había dejado claro que le gustaría trabajar con artistas latinos, en especial con Bad Bunny.

En esa entrevista se mostró entusiasmada ante la posibilidad de colaborar con él:

“Entrevistador: ¿Alguna vez has pensado en colaborar con un artista latino?”

Gaga: “Absolutamente, soy una gran fan de Bad Bunny.”

“Entrevistador: ¿Te gustaría hacer algo con él?”

Gaga: “Si él quiere, sí. También pienso que Rosalía es una gran artista.”

Grosby Group

En esa misma conversación, Lady Gaga dejó ver su afinidad con la música en español. Más allá de su admiración por Bad Bunny, también mencionó a Rosalía, destacándola como una gran artista.

El mensaje detrás del show de Bad Bunny

Lo que sucedió sobre el escenario del Super Bowl fue más que entretenimiento. Bad Bunny diseñó una presentación cargada de elementos culturales latinos, buscando visibilizar la identidad de millones de personas.

Show de Bad Bunny en el Super Bowl AFP

Además, envió un mensaje contundente al público: dejar atrás el odio, especialmente en un contexto político tenso en Estados Unidos por las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

La inclusión de Lady Gaga no fue casual. Reconocida por su apoyo a distintas causas sociales, su presencia sumó fuerza al mensaje del espectáculo. Muchos interpretaron su participación como una muestra de respaldo a la comunidad latina.

