¿Cómo le fue al show alternativo del Super Bowl? Audiencia y repercusiones

La edición LX del Super Bowl no solo estuvo marcada por el resultado deportivo, sino por una disputa cultural y política que se trasladó al espectáculo de medio tiempo. La elección de Bad Bunny como artista principal del show oficial generó reacciones inmediatas en sectores conservadores de Estados Unidos, lo que derivó en la organización de un concierto alternativo promovido como respuesta directa a la actuación del cantante puertorriqueño.

La controversia comenzó días antes del encuentro disputado el domingo 8 de febrero entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Las críticas al artista se intensificaron desde sectores vinculados al movimiento Make America Great Again, encabezado por el expresidente Donald Trump, quien calificó la elección como “divisiva” para la audiencia estadunidense.

En ese contexto, se anunció el llamado All American Halftime Show, un evento musical paralelo impulsado por la organización conservadora Turning Point USA. La iniciativa fue presentada como una alternativa al espectáculo oficial de la NFL y se transmitió de manera simultánea a través de plataformas digitales.

El origen del show alternativo al medio tiempo oficial

Turning Point USA, fundada en 2012 por el activista conservador Charlie Kirk, informó desde octubre su intención de organizar un concierto paralelo como respuesta a la elección de Bad Bunny. El anuncio se dio tras declaraciones públicas de Trump y otros líderes conservadores que cuestionaron la presencia de un artista que canta principalmente en español.

había defendido públicamente el proyecto como una forma de "representar valores tradicionales estadounidenses" durante uno de los eventos deportivos con mayor audiencia global.

El planteamiento del show alternativo se sostuvo sobre la idea de contraprogramación, con un cartel integrado por artistas de country y rock con afinidad a audiencias conservadoras, buscando captar a una parte del público durante el mismo horario del medio tiempo oficial.

Quiénes participaron en el concierto paralelo

El espectáculo reunió a Brantley Gilbert, Lee Brice, Gabby Barrett y Kid Rock. Brantley Gilbert fue el encargado de abrir la presentación y dio la bienvenida al público con la frase “esta es la América real”, declaración que fue difundida durante la transmisión en línea.

Gilbert, nacido en Jefferson, Georgia, el 20 de enero de 1985, inició su carrera como compositor antes de consolidarse como intérprete de country rock. Canciones escritas por él como “Country Must Be Country Wide” y “Dirt Road Anthem” alcanzaron popularidad en voz de Jason Aldean.

Lee Brice, nacido el 10 de junio de 1979 en Sumter, Carolina del Sur, también formó parte del cartel. En entrevistas posteriores, Brice explicó que aceptó participar porque “cree en lo que representa” Turning Point USA, declaración recogida por medios especializados en música country.

Gabby Barrett, cantante originaria de Munhall, Pensilvania, nacida el 5 de marzo de 2000, participó tras haber alcanzado notoriedad nacional en American Idol. Su sencillo “I Hope” lideró las listas Hot Country Songs y Country Airplay de Billboard.

Kid Rock fue el encargado de cerrar el espectáculo desde un escenario dominado por una gran bandera de Estados Unidos. El músico, cuyo nombre real es Robert James Ritchie, ha manifestado de forma pública y verificable su apoyo político a Donald Trump en distintos eventos y declaraciones.

El espectáculo del medio tiempo alternativo experimentó algunos problemas técnicos. Turning Point USA publicó en X justo después de las 6 p. m. (hora del Este de EE. UU.) que no transmitiría la contraprestación en la plataforma debido a " restricciones de licencia " .

Audiencia y alcance del evento

El concierto alternativo se transmitió principalmente a través de YouTube, donde alcanzó un pico de 6.1 millones de espectadores simultáneos. Durante la mayor parte de la transmisión, la audiencia osciló entre los 4.5 y 5.5 millones de usuarios conectados.

Además de YouTube, el evento fue retransmitido por plataformas asociadas a Turning Point USA y por canales conservadores como OAN News, Real America’s Voice, TBN, NTD y The National News Desk. La organización informó que no obtuvo autorización para transmitir el evento en vivo a través de X.

En contraste, el Super Bowl LX y el espectáculo oficial de medio tiempo alcanzaron una audiencia promedio de 142.3 millones de espectadores, de acuerdo con datos de NFL Football Operations, cifra retomada por medios internacionales.

Quiénes siguieron el show alternativo

Entre las figuras públicas que compartieron su seguimiento del concierto alternativo se encontró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien publicó una imagen del evento en X y afirmó que lo veía junto a su familia.

Por su parte, Amanda Vance, exanimadora de los Delfines de Miami y analista de apuestas, compartió un video desde las gradas del Levi Stadium, en Santa Clara, California, donde se celebró el Super Bowl LX.

“Viendo la actuación American Halftime en el Super Bowl en lugar de a Bad Bunny”, escribió Vance en la publicación que acompañó el video, mensaje que fue replicado en redes sociales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no hizo mención del espectáculo de medio tiempo de Turning Point, a pesar de que ha hablado en varios eventos de la organización en el pasado .

Aunque Trump sí publicó comentarios en Truth Social sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music , calificando la actuación de Bad Bunny de "absolutamente terrible, una de las peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

El contexto político detrás del concierto paralelo

Desde noviembre, sectores conservadores promovieron peticiones en plataformas digitales para retirar a Bad Bunny del espectáculo oficial. Entre los argumentos expuestos se mencionó que la mayoría de la población estadounidense habla inglés y no español.

Estas peticiones propusieron como alternativas a artistas de música country como Dolly Parton, Carrie Underwood o Tim McGraw, a quienes se les atribuyó representar “la esencia de la cultura estadounidense”.

Trump criticó en diversas ocasiones la decisión de los organizadores del Super Bowl, pese a que Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify durante 2025. El cantante respondió a las críticas días antes del evento durante su participación en Saturday Night Live.

Tras la ceremonia, Bad Bunny obtuvo el Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año y ofreció un mensaje público: