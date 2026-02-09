Sheinbaum celebra mensaje de unidad de Bad Bunny en el Super Bowl; "muy interesante"

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el mensaje de unidad que envió Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, en el que los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots por 29-13, la cual estuvo cargada de simbolismos y con una fuerte crítica hacia la política migratoria de Estados Unidos.

Bad Bunny aprovechó su oportunidad en el medio tiempo del Super Bowl para celebrar su herencia, hacer un homenaje a su natal Puerto Rico y consolidar el lugar del reguetón en la cultura " mainstream " estadunidense. El show incluyó la aparición sorpresa de Lady Gaga y de Ricky Martin y un tributo del pionero del reguetón Daddy Yankee.

Durante el espectáculo, el reguetonero puertorriqueño hizo una crítica a la política migratoria estadunidense y también llamó a la unidad al recordar que América la componen todos los países en el continente, al desfilar las diversas banderas de las naciones que la conforman.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el espectáculo que ofreció Bad Bunny en el Super Bowl fue "muy interesante" debido a todos los mensajes ocultos que envió durante su show e incluso al haber cantado en español.

"Muy interesante que haya cantando en español en el Super Bowl y que el mensaje sea la unión del continente americano. Entonces está hablando el continente americano, entonces muy interesante y muchos símbolos en efecto", dijo la mandataria tras ser cuestionada sobre qué opinión tenía sobre la presentación.

La mandataria también coincidió en otro de los mensajes que apareció en el estadio mientras Bad Bunny se despedía del público con el tema "DtMF", la canción principal de su álbum "DeBí TiRAR MáS FOToS", con el que ganó el Grammy. "En efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor", dijo Sheinbaum.

Bad Bunny ofreció un viaje lleno de energía a través de la cultura de la isla durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, con la aparición sorpresa de Lady Gaga y un tributo del pionero del reguetón Daddy Yankee.

El deslumbrante espectáculo del medio tiempo marcó un momento histórico para la música latina en el escenario más importante de Estados Unidos. La elección de Bad Bunny , cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio, para que participara en el espectáculo del descanso provocó las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros conservadores por las críticas abiertas del artista a la política migratoria estadunidense.

El domingo, Trump dijo en redes sociales que el espectáculo del descanso de la Super Bowl protagonizado por el cantante fue "absolutamente terrible".

Vestido con un traje blanco, la superestrella de 31 años abrió el espectáculo con "Tití Me Preguntó" mientras recorría viñetas cuidadosamente elaboradas de la vida puertorriqueña: agricultores con sombreros tradicionales, jugadores de dominó y boxeadores.

La actuación alcanzó su punto álgido en un escenario secundario bautizado como "La Casita", donde cantó "Yo Perreo Sola", "Safaera" y "Party", mientras veía a famosos como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba bailando entre el público.

En uno de los momentos más teatrales del espectáculo, Bad Bunny irrumpió a través del techo de "La Casita" mientras interpretaba " VOY A LLeVARTE PA PR ", y luego se trasladó a un camión blanco donde los bailarines se movían al ritmo de un popurrí en homenaje a las raíces del reguetón: "Gasolina" de Daddy Yankee, "Dale Don Dale" de Don Omar y su propio éxito "EoO".

"Si hoy estoy aquí, en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí", declaró mientras los violines interpretaban "Monaco".

Una boda escenificada con la icónica La Rana Concho que se mostró en las pantallas del estadio preparó el escenario para la entrada sorpresa de Lady Gaga. La superestrella del pop cantó una versión salsa de "Die With A Smile" antes de bailar "BAILE INoLVIDABLE" con él.

A continuación, pasó a "NUEVAYol" mientras se mostraba a un niño ya su familia viendo la ceremonia de los Grammy, en la que ganó el premio al Álbum del Año, la primera vez que se otorgaba este galardón a un álbum en español.

Ricky Martin apareció para interpretar "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" mientras Bad Bunny izaba la bandera puertorriqueña y cantaba "El Apagón", y el estadio se iluminó antes de que el artista interpretara "CAFé CON RON" y gritara "¡God Bless America!" (Dios bendiga a América), mientras nombraba todos los países del continente y se celebraba un desfile de banderas.

