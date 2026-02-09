Bad Bunny rompe récord: ¿Cuántas personas vieron su show en el Super Bowl?

La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX (2026) tardará mucho tiempo en dejar de ser tema de conversación, sobre todo porque ahora se sabe que el ‘Conejo Malo’ rompió el récord de audiencia, es decir, que su show ya es el más visto en toda la historia.

Hasta ayer, el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien se presentó en la edición del año pasado, era el que poseía el récord, con 133.5 millones de espectadores. Entonces, ¿cuántas personas más vieron a Bad Bunny por televisión como para haberlo superado? Aquí te decimos.

Bad Bunny ya posee el récord del show más visto REUTERS/Jeenah Moon

El récord de audiencia que rompió Bad Bunny

Oficialmente, todavía no salen las cifras de audiencia que vio el espectáculo de medio tiempo del intérprete de Debí Tirar más Fotos, las cuales corren a cargo de Nielsen; sin embargo, reconocidas cadenas de televisión, como NBC, ya lo coronaron como el más visto en la historia de la NFL.

La televisora estadounidense dio a conocer que a Bad Bunny lo vieron alrededor de 135.4 millones de personas, poco más de un millón de espectadores más de los que disfrutaron el show del rapero Kendrick Lamar el año pasado.

Para darnos una idea, se estima que para 2026 México tendrá una población de casi 132 millones de personas. Es decir, si todos los que vieron el medio tiempo con Bad Bunny vivieran en nuestro país, prácticamente todas habrían visto la presentación del puertorriqueño.

O dicho de otra manera: Bad Bunny fue visto por más gente que la suma de las poblaciones de las 10 ciudades más grandes de México combinadas: CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Toluca, Querétaro y Juárez, con poblaciones de entre 1.2 y 17.7 millones de habitantes.

Todos los que vieron a Bad Bunny en el Super Bowl superan la población total de México (y no cabrían en La Casita) Reuters

Los cinco shows del Super Bowl más vistos

De acuerdo con las cifras de NBC y los anteriores reportes de Niesen, así queda el top 5 de shows de medio tiempo más vistos en la historia:

Bad Bunny (2026): 135.5 millones de espectadores Kendrick Lamar (2025): 133.5 millones Michael Jackson (1993): 133.4 millones Usher (2024): 123.4 millones Rihanna (2023): 121 millones

Los cinco shows de medio tiempo más vistos en la historia. Imagen creada con ChatGPT (con información de Nielsen y NBC)

Así fue el show de Bad Bunny

Desde que Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny- fue confirmado por Apple como el artista para el medio tiempo, su show fue blanco de opiniones divididas.

Desde aquellos que celebraban que un latino más llegara a tan grande escenario, como aquellos que se empeñaban en denostar su música e, incluso, su origen humilde y latino.

Al final, Bad Bunny se presentó este 8 de febrero ante miles de personas en el Levi's Stadium (y para otros millones más desde varias partes del mundo) y dio un espectáculo que ensalzó la cultura latina, la identidad y la pertenencia al continente americano.

Y no sólo rompió el récord al show más visto, sino también pasó a la historia como el primero en ser casi por completo en español, ya que durante la presentación Lady Gaga cantó Die with a Smile (en inglés, pero con un ritmo totalmente latino, bailable).

Ataviado en atuendos claros, interpretó canciones mundialmente reconocidas -y premiadas- como Titi me preguntó, Safaera, Yo perreo sola, Nuevayol, Lo que le paso a Hawái (con Ricky Martin), El apagón y Café con Ron.

Bad Bunny cerró su histórica noche con DTmF, y con un par de mensajes para la posteridad: Que el amor es mucho más fuerte que el odio, y que Juntos, somos América (todos los países, de punta a punta continental).