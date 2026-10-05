"¡Esto es jugar!", Rosa María Noguerón defendió a los participantes de La casa de los famosos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su final con Mariana Ochoa como ganadora, Memo Schutz en segundo lugar, Karina Torres en tercero, Ese Pérez en cuarto y Gema Garoa en quinto.

Más allá del premio de cuatro millones de pesos, la última gala puso sobre la mesa lo que realmente definió esta edición: la manera en que cada habitante entendió y jugó el formato.

“¡El que se sube, se pasea!”, resumió Gema Garoa al hablar del desempeño de Mariana Ochoa. La frase sirvió también para describir una temporada en la que las estrategias, confrontaciones y apuestas dentro de la casa fueron tan determinantes como la popularidad previa de los participantes.

Para Karina Torres, quien llegó a la final con una fuerte base de seguidores que incluso la perfilaba como posible ganadora antes de entrar, participar significó aceptar el riesgo de mostrarse sin filtros. “De eso se trata La Casa de los Famosos, arriesgarlo todo. Se trata de meternos y divertirnos”, dijo.

La creadora reconoció que uno de sus mayores retos fue dejar atrás la imagen que el público conocía de ella en redes y mostrar también su carácter, sus enojos y distintas emociones. Sabía, incluso, que podía perder seguidores al hacerlo. Finalmente, consideró que el tercer lugar fue una recompensa al recorrido que construyó dentro de la competencia.

Yo desde que entré a La Casa de los Famosos México me planteé llegar hasta donde el público quisiera, y el público me llevó hasta la final. Yo, la verdad, satisfecha con el resultado”, agregó.

¿La temporada de los muebles?

La productora Rosa María Noguerón defendió precisamente el enfoque competitivo del programa. Durante el cierre con medios explicó que el reality está diseñado para provocar reacciones, pero también para que los participantes tomen decisiones que puedan cambiar su destino.

Ese Pérez era uno de los favoritos del certamen. Darío Luna

“Eso es jugar”, afirmó al recordar algunos de los momentos de la temporada. Entre ellos mencionó la decisión de Gema Garoa de arriesgar el presupuesto para buscar una inmunidad y la estrategia de Yahir para separar la comida, que llevó a los habitantes a pasarse rebanadas de jamón y queso de un lado a otro.

Noguerón sostuvo que los concursantes asumieron el reto de maneras distintas, pero que todos terminaron poniendo su trayectoria en juego. “A lo largo de estas 10 semanas hemos vivido de todo”, comentó, antes de reconocer el esfuerzo de las 18 celebridades que participaron en la edición.

¿LCDLF tuvo una votación limpia?

La producción reportó 190 millones 916 mil 154 votos acumulados durante la temporada.

Noguerón insistió en que el resultado correspondió a la decisión de la audiencia y explicó que el sistema de votación cuenta con supervisión notarial y mecanismos internacionales de captación.

Los récords que rompió la cuarta temporada

El cierre también estuvo acompañado por cifras que muestran la dimensión que alcanzó el reality. De acuerdo con la producción, más de 12 millones de personas siguieron la gala de estreno y más de 120 millones vieron las galas a lo largo de la temporada.

La productora puso el acento en algo menos cuantificable: las emociones que provoca el formato. “Es un programa, es un tipo de formato que despierta pasiones y de eso se trata justamente. De despertar pasiones, de movernos”, explicó.

Mariana Ochoa andaba muy de buena en la conferencia. Darío Luna

La continuidad de Noguerón al frente de la producción había quedado en duda durante la temporada debido a las críticas y cuestionamientos que rodearon algunas decisiones del programa. Sin embargo, al cierre confirmó que volverá para la quinta temporada, prevista para 2027.

La siguiente edición tendrá, por tanto, el desafío de repetir el impacto de una temporada que consiguió mantener al público pendiente de sus participantes hasta la última gala. El reto será encontrar nuevamente un elenco capaz de convertir la convivencia en estrategia, la estrategia en espectáculo y el espectáculo en conversación. Porque, como dejó claro esta cuarta edición, en la casa no basta con entrar: hay que saber jugar.