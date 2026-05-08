Cinépolis lanza palomera de “The Mandalorian and Grogu” con acabado metálico y Grogu en 3D

Si eres fan de Star Wars y amas los coleccionables de cine, prepárate porque llega la nueva palomera de “The Mandalorian and Grogu”.

Con acabados metalizados, diseño tridimensional y una propuesta inspirada en la relación entre Din Djarin y Grogu, te contamos todo sobre la fecha de venta y productos que acompañarán el estreno de la película.

Lanzamiento de palomera “The Mandalorian and Grogu”

Bajo el concepto “Legacy Transmission”, fueron presentados la nueva palomera y un vaso coleccionable inspirados en el universo de “The Mandalorian and Grogu”, cinta que muy pronto llegará a la pantalla grande.

La presentación se realizó durante una experiencia inmersiva de siete salas temáticas llamada “Viaje por el Universo”, donde los asistentes recorrieron distintos escenarios inspirados en Star Wars hasta llegar a la gran revelación de la noche: la esperada palomera creada por Cinépolis y Ping Solutions.

Durante el evento, Irepan Olivares, Gerente de Estrategia Comercial de Cinépolis, y José Antonio Arellano, Director de Marketing de Ping Solutions, compartieron algunos detalles a Excélsior, sobre el complejo proceso detrás de este coleccionable.

“El reto está en el acabado. Creo que eso fue un gran reto, poder lograr el efecto que queríamos lograr en el casco… detalles que muy pocas veces les hemos traído a nivel de colección de producto, como el efecto metalizado que lo ven en el casco de Mando, que creemos que les va a encantar”, explicó Antonio Arellano.

Además, señalaron que el desarrollo del producto tomó más de seis meses para lograr un diseño que estuviera a la altura de los seguidores de Star Wars.

¿Cuándo sale la palomera de “The Mandalorian and Grogu” en Cinépolis? Precio y preventa Foto: Ping Solutions

¿Cómo es la palomera de “The Mandalorian and Grogu”?

La colección está conformada por dos artículos principales inspirados en personajes y escenarios icónicos de la franquicia.

Siendo la pieza estrella, la palomera de “The Mandalorian and Grogu”, diseñada en formato tridimensional y basada en la relación entre Din Djarin y Grogu. El objetivo fue crear un producto que representara un símbolo de identidad y pertenencia para los fans de la saga.

Además, también lanzarán un vaso 3D inspirado en los AT-AT y en los paisajes helados de Hoth, uno de los escenarios más recordados del universo Star Wars.

¿Cuándo sale la palomera de “The Mandalorian and Grogu” en Cinépolis? Precio y preventa Foto: Excélsior

Precio de la palomera y vaso The Mandalorian and Grogu

Los coleccionables estarán disponibles en complejos Cinépolis durante la semana de estreno de la película y estos serán sus precios:

Palomera “ The Mandalorian and Grogu ” — $899 pesos

“ ” — $899 pesos Vaso 3D AT-AT — $299 pesos

¿Cuándo sale la palomera de The Mandalorian and Grogu en Cinépolis?

De acuerdo con Irepan Olivares, Gerente de Estrategia Comercial de Cinépolis, la preventa se tiene prevista para el próximo 20 de mayo para socios Club Cinépolis Fanático y Super Fanático.

Mientras que el 21 de mayo, día del estreno de la película, iniciará la venta general en complejos participantes.

En caso de cambios puedes consultar directamente con tu cine favorito para confirmar disponibilidad y fechas, ya que podrían variar dependiendo de cada sucursal.

Habrá más vasos y coleccionables de Star Wars

Además de la palomera y el vaso 3D, Cinépolis adelantó que habrá más productos inspirados en el universo de Star Wars.

“También vamos a tener otros vasos de Stormtroopers y de Mandalorian. Les va a encantar toda la colección, la desarrollamos con mucho cariño”, comentó Irepan Olivares.

¿Cuándo sale la palomera de “The Mandalorian and Grogu” en Cinépolis? Precio y preventa Foto: Excélsior

Con estos lanzamientos, Cinépolis busca sorprender a los fans de Star Wars con una colección especial que acompañe el esperado estreno de “The Mandalorian and Grogu” y que podría convertirse en una de las más buscadas del año.