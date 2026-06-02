Selección de Noruega: historia, datos y pronóstico para el Mundial 2026

La Selección de Noruega se fundó en 1902. Quedó afiliada a la FIFA en 1908. Sus mayores logros son la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, ante la anfitriona Alemania. Y en los años 90, los noruegos acabaron segundos del ranking FIFA, para clasificarse a los Mundiales de 1994 y 1998.

Actualmente la Selección de Noruega es dirigida por Stale Solbakken y sus principales estrellas son: Erling Haaland y Martin Odegaard.

DATO CURIOSO

La Selección de Noruega tiene uno de los récords que más envidian las grandes potencias. Es la única invicta ante Brasil. En su historial ostenta cuatro enfrentamientos, con saldo de 2 victorias y dos empates. El juego más recordado lo tuvieron en el cierre de la fase grupos del Mundial de 1998.

Noruega remontó el tanto brasileño de Bebeto (79’), con anotaciones de Tore Andre Flo (84’) y Kjetil Rekdal por la vía del penalti (89’). Esta victoria les permitió a los noruegos estar en octavos de final tras 60 años.

FIGURA

Erling Haaland, delantero estrella del Manchester City, es uno de los jugadores con más expectativas en el Mundial. Físicamente imponente, con 1.95m de estatura, es sinónimo de velocidad y potencia. Registra 55 anotaciones con Noruega a lo largo de 48 partidos oficiales. En los clasificatorios de la UEFA en este para el Mundial, Haaland jugó ocho partidos, anotó 16 goles y dos asistencias.

Haaland y Noruega pasaron de forma directa para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Reuters

DT: Stale Solbakken

El seleccionador noruego de 58 años es prácticamente un héroe nacional, al acabar con la ausencia de 28 años de su representativo en Mundiales. Su estilo de juego suele conformar bloques tácticos de 4-3-3, en el que potencia el poder ofensivo de Haaland y Martin Odegaard. También llevó a Noruega en las eliminatorias rumbo al Mundial de manera invicta y devastador poder ofensivo de 37 goles en ocho juegos oficiales del clasificatorio europeo; su contrato con Noruega es hasta 2028 tras renovar en enero pasado.

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 4 (1938, 1994, 1998 y 2026)

Mejor posición histórica: octavos de final (1938 y 1998)

Mejor posición (Era Moderna): octavos de final (1998)

Récord histórico (Partidos): 8PJ, 2JG, 3JE, 3JP

Goles: 7 a favor, 8 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Kjetil Rekdal (2)

Jugador con más partidos: Henning Berg, Stig Inge Bjørnebye y Kjetil Rekdal (7)

Gol más rápido: Havard Flo (Minuto 46 vs Escocia, 1998).

Racha de clasificaciones: 1

Confederación: UEFA

Noruega pertenece al 'Grupo de la muerte', coincidiendo con Irak, Seneal y Francia. Reuters

SU PRONÓSTICO Y CALENDARIO EN EL GRUPO I

Francia, Senegal, Irak y Noruega

16 de junio vs Irak (16:00 horas, Foxborough)

22 de junio vs Senegal (18:00 horas, NY/NJ)

26 de junio vs Francia (13:00 horas, Foxborough)

* Noruega avanza como segundo de grupo y alcanza la fase cuartos de final.