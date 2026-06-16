Aaron Mercury recuerda la última llamada que tuvo con Oliver Tree antes de su muerte

Aaron Mercury compartió uno de los recuerdos más recientes que conserva de Oliver Tree tras la muerte del cantante estadounidense en Río de Janeiro. Todavía afectado por la noticia, el influencer mexicano reveló que horas antes del accidente ambos habían hablado por teléfono e intercambiado videos, sin imaginar que sería su última conversación.

La pérdida ha sido especialmente difícil para Aaron Mercury, quien aseguró que aún le cuesta aceptar lo sucedido. Durante un encuentro con medios de comunicación, reconoció que sigue procesando la noticia y que todavía no encuentra explicación para lo ocurrido.

Oliver Tree y Aaron Mercury Especial

“La verdad es que no me lo creo. No me lo creo”, dijo Mercury ante las cámaras.

Así fue la última llamada entre Aaron Mercury y Oliver Tree

Entre los momentos que más recuerda, Aaron relató que la conversación que tuvo con Oliver Tree fue llena de la confianza que habían construido con el tiempo.

Según explicó, el artista incluso aprovechó la llamada para saludar a Luka, quien era admirador suyo.

“La última conversación nada más tomé una llamada justo en un llamado y hasta saludó a Luka, el Oliver, porque Luka era fan”, recordó.

Oliver Tree y Aaron Mercury Especial

Lejos de tratarse de una charla seria, ambos intercambiaron videos y bromas. Aaron contó que Oliver Tree le había enviado algunos clips en tono de juego.

Al mismo tiempo, el influencer le compartió un video grabado en una discoteca para preguntarle si podían publicarlo juntos en redes sociales.

Una amistad que fue más allá del trabajo

Detrás de las colaboraciones que realizaron juntos existía una relación cercana que, según Aaron, terminó convirtiéndose en algo parecido a un vínculo familiar.

Al recordar la forma en que Oliver se relacionaba con él y con las personas cercanas a su entorno, Mercury destacó el cariño que siempre mostró hacia su familia.

Aaron Mercury Especial

“La verdad es que él abrazó, abrazó no solo a mí, sino a mi familia también y nosotros también lo abrazamos de vuelta. Hay pocas conexiones como esta y no lo digo así nada más por decir, de verdad que es una gran persona y él se portó increíble conmigo”, expresó.

Uno de los aspectos que más valora del cantante es el apoyo que le brindó desde que comenzaron a conocerse. De acuerdo con Aaron Mercury, Oliver siempre lo impulsó a perseguir sus objetivos.

“Me acuerdo desde que la primera vez que hablé fue así de que: ‘Quiero que cumplas tu sueño’. Entonces, él como que me apoyó en todo eso”, contó.

Oliver Tree junto a Aaron Mercury en el Supernova Especial

Aaron Mercury sigue sin asimilar la muerte de Oliver Tree

Mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente aéreo, Aaron Mercury admitió que desconoce cómo avanzan las investigaciones.

“La verdad es que no sé. Luego estas cosas son... Y no sé cómo estén las regulaciones allá en Brasil”, señaló.

Sobre la posibilidad de acudir al funeral, explicó que le gustaría estar presente, aunque también entiende que familiares y amigos cercanos atraviesan momentos difíciles. Hasta ahora, únicamente ha podido tener una breve comunicación con el mánager del cantante.

Así se hicieron amigos Oliver Tree y Aarón Mercury IG

El mensaje de despedida que Aaron Mercury dedicó a Oliver Tree

Además de hablar con la prensa, el influencer mexicano utilizó sus redes sociales para agradecer el impacto que Oliver Tree tuvo en su vida y en su carrera.

“Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte del tuyo”.

A ese mensaje se sumó otra despedida en la que dejó claro el cariño que sentía por el artista.