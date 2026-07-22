¿Quién era Yakir Levi, estrella de un reality show y empresario que murió tras caer de un edificio?

Yakir Levi, empresario israelí y figura de la televisión, murió a los 45 años luego de caer desde el piso 28 de un exclusivo edificio ubicado en Sunny Isles Beach, Miami, Estados Unidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas del lunes en el Acqualina Resort and Residences On The Beach. Hasta el lugar se trasladaron paramédicos y agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade después de recibir una llamada de emergencia.

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Cuando los servicios de auxilio llegaron al complejo, confirmaron que el empresario había muerto. Por ahora, las circunstancias de la caída no han sido esclarecidas.

¿De qué murió Yakir Levi?

La muerte de Yakir Levi permanece bajo investigación. Las autoridades clasificaron el caso como una “investigación de muerte no clasificada”, por lo que todavía no existe una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

Será necesario esperar los resultados de la autopsia y las conclusiones del forense de Miami-Dade para conocer la causa y la manera en la que murió el empresario.

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TMZ dio a conocer que obtuvo el audio de la llamada realizada a los servicios de emergencia. En los primeros reportes se mencionó la posibilidad de que se tratara de un suicidio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la información disponible señala que Levi se encontraba solo cuando ocurrió la caída. Las investigaciones continúan para determinar qué pasó durante los minutos previos a su muerte.

Un representante del Acqualina Resort and Residences informó al Daily Mail que el complejo está colaborando con las autoridades para ayudar a esclarecer el caso.

La última publicación relacionada con Yakir Levi

Horas antes de su muerte, el empresario apareció etiquetado en una fotografía compartida en Instagram, de acuerdo con información publicada por el Daily Mail.

En la imagen se podía ver a Levi acompañado por otras dos personas. La publicación incluía el siguiente mensaje:

“Noches que no recordaremos con personas que no olvidaremos.”

Por ahora, no se ha establecido que la fotografía tenga alguna relación con la muerte del empresario. Las autoridades serán las encargadas de reconstruir sus últimas horas y determinar las circunstancias de la caída.

¿Quién era Yakir Levi?

Originario de Ramla, Israel, Yakir Levi se mudó a Estados Unidos con la intención de construir una nueva vida y desarrollar sus propios negocios.

Según TMZ, llegó al país con solamente 300 dólares. Con el paso del tiempo logró reunir una fortuna por medio de 770 Water Damage Restoration, compañía especializada en recuperar propiedades afectadas por incendios, inundaciones y otros tipos de desastres.

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Gracias a su historia como migrante y empresario, Levi también llegó a la televisión. En 2025 formó parte de The Americans, una docuserie transmitida por el Canal 13 de Israel.

La producción mostraba la vida de cinco israelíes que se habían establecido en Los Ángeles para buscar el llamado “Sueño Americano”, mientras intentaban conservar una relación cercana con sus familias en Israel.