Aarón Mercury revela que Karina Torres es su favorita en La Casa de los Famosos México

Con el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México cada vez más cerca, los famosos comienzan a mostrar su apoyo a los participantes que formarán parte de esta edición. Uno de ellos es Aarón Mercury, quien no dudó en expresar públicamente que respaldará a Karina Torres durante el reality.

Cabe recordar que Aarón Mercury fue uno de los concursantes más queridos de la tercera temporada y logró llegar hasta el séptimo lugar. Ahora, desde fuera de la casa, dejó claro que su favorita para esta cuarta edición es la influencer.

Aarón Mercury muestra su apoyo a Karina Torres La Casa de los Famosos

A través de la cuenta oficial de Instagram de La Casa de los Famosos México, se compartió un video en el que Aarón Mercury reaccionó a la participación de Karina Torres y le dedicó un mensaje de apoyo.

“Aquí estoy yo, Aarón Mercury, reaccionando a la reacción de Karina Torres. Y claro que sí, es mi gallina en esta Casa de Los Famosos, cuarta temporada”, manifestó.

Los consejos de Aarón Mercury para Karina Torres

Además de mostrarle su respaldo, Aarón Mercury aprovechó para compartir algunos consejos con Karina Torres, destacando que lo más importante será mantenerse auténtica durante su participación.

“Si alguien me lo preguntara, yo diría que fuera ella misma; suena muy cliché, pero es real. Tiene tanto que aportar que no necesita interpretar nada. Lo que la gente busca en La Casa de los Famosos no es ‘Ay, da este contenido'. Muchos tenemos miedo de ser el mueblazo del mundo, pero no, lo que quieren ver de ti es cómo eres en tu día a día”.

Aarón Mercury revela la admiración que siente por Karina Torres

El influencer también expresó la admiración que siente por Karina Torres, resaltando tanto su personalidad como la sencillez con la que se ha ganado el cariño del público.

“Tú, tranqui, eres una persona muy divertida, muy linda, muy humilde, la verdad, muy relajada y eso es algo que admiro muchísimo”, señaló.

Aarón Mercury apoya a Karina Torres antes de La Casa de los Famosos México 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Daniel Augusto

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres es influencer, actriz, comediante y activista transgénero originaria de León, Guanajuato. Alcanzó gran popularidad al formar parte del colectivo de creadoras de contenido Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

Además de su trayectoria en redes sociales, es conocida por el apodo de "La Licenciada", sobrenombre que surgió al graduarse como estilista profesional.

Con el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 programado para el próximo 26 de julio, la expectativa entre los seguidores del reality continúa creciendo, mientras comienzan a conocerse las muestras de apoyo hacia los participantes que buscarán conquistar al público en esta cuarta edición.