Las ovejas detectives: Hugh Jackman arrasa en Prime Video con su nueva comedia

La cinta de comedia e intriga Las ovejas detectives conquistó la cima de reproducciones en la plataforma Prime Video. La producción, protagonizada por el actor Hugh Jackman, acaparó la atención de los suscriptores en Estados Unidos a tan solo una semana de su estreno digital.

Esta película original de Amazon MGM Studios lidera actualmente la lista de los títulos más vistos en el servicio de streaming, según los datos recientes del portal especializado FlixPatrol. La llegada de la cinta al catálogo impulsó su popularidad masiva entre la audiencia casera.

Hugh Jackman sentando al lado de las ovejas. Foto: Amazon MGM Studios

La historia presenta a George Hardy, un pastor solitario y entregado por completo al cuidado de su rebaño. Este peculiar personaje acostumbra leer relatos de asesinatos a sus animales todas las noches, bajo la falsa creencia de que las criaturas comprenden sus palabras.

La trama arranca cuando las ovejas descubren el cadáver de su dueño a la mañana siguiente. Los animales, que en realidad entendían a la perfección las historias nocturnas, asumen el rol de investigadores ante la ineficacia del policía asignado al caso.

El rebaño aplica los conocimientos adquiridos a través de las novelas policiales para resolver el misterio. La narrativa despliega una amplia lista de sospechosos y convierte la investigación en una historia llena de enredos, pistas falsas y situaciones totalmente absurdas.

El salto de la taquilla al streaming

El desempeño comercial del filme en las salas de cine mundiales cerró con una recaudación exacta de 128,37 millones de dólares. Los ejecutivos del estudio proyectaban cifras muy superiores para lograr cubrir la totalidad de los gastos de distribución y las costosas campañas publicitarias.

Hugh Jackman con una libreta en la mano. Foto: Amazon MGM Studios

La llegada al formato casero revirtió radicalmente el panorama económico de la producción. El interés del público creció de manera exponencial tras su inclusión inmediata en la oferta de Prime Video, un fenómeno habitual para los lanzamientos exclusivos de esta enorme compañía de entretenimiento.

Los suscriptores de la plataforma mantienen un monitoreo constante sobre las novedades semanales del catálogo. Esta tendencia beneficia directamente a las películas de Amazon MGM Studios, las cuales aterrizan en el servicio digital poco tiempo después de concluir su recorrido por la cartelera tradicional.

El impacto directo de las redes sociales

El boca a boca digital jugó un papel determinante en la resurrección mediática de esta peculiar comedia. Los usuarios de diversas plataformas sociales compartieron sus opiniones positivas y motivaron a otros espectadores a darle una oportunidad al ambicioso proyecto encabezado por Hugh Jackman.

La viralidad transformó el lanzamiento digital en un evento mucho más relevante y exitoso que su paso por los cines. Las miles de conversaciones en internet generaron una ola de curiosidad que catapultó la cinta directamente al primer lugar de las preferencias del público estadounidense.

Hugh Jackman acariciando una oveja. Foto: Amazon MGM Studios

Esta veloz estrategia de distribución fortalece el modelo de negocios actual de la empresa tecnológica. La industria del entretenimiento anticipa un comportamiento muy similar para los futuros estrenos de gran presupuesto de la marca, como la próxima adaptación live-action de He-Man y los Masters del Universo.

El éxito contundente de este proyecto fílmico confirma el apetito constante de las audiencias por propuestas ligeras. La combinación de actores consolidados en Hollywood y premisas altamente originales asegura un flujo inagotable de visualizaciones dentro de las múltiples opciones de entretenimiento bajo demanda.