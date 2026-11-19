Disney y 20th Century Studios revelaron el tráiler oficial de La Era del Hielo: Mundo de lava, la sexta película de esta exitosa franquicia animada. El adelanto muestra los primeros detalles visuales de la nueva aventura prehistórica que llegará a las salas de cine a inicios de 2027 para encabezar la cartelera familiar del próximo año.

Tras presentar un breve teaser en junio pasado, ambos estudios despliegan ahora secuencias inéditas llenas de acción, humor y amenazas volcánicas. Las imágenes confirman que los protagonistas abandonan los paisajes congelados tradicionales para enfrentar temperaturas extremas y terrenos fracturados por el magma.

La Era del Hielo: Mundo de lava tendrá las voces originales. Foto: Disney y 20th Century Studios

Aventura volcánica en el Mundo Perdido y el regreso de Scrat

Bajo la dirección de John Donkin, quien debuta al frente de un largometraje tras su trayectoria en la animación, la historia arranca con una catástrofe geológica. La erupción de un gigantesco volcán resquebraja el suelo y desata ríos incandescentes que acorralan a Manny, Diego, Sid y el resto de la manada.

Obligados a huir del desastre inmediato, los personajes atraviesan regiones inexploradas del Mundo Perdido. En ese territorio hostil, el grupo esquiva coladas de lava activa y encara a diversas especies de dinosaurios mientras busca un refugio seguro para sobrevivir al colapso de su entorno.

Baby Scrat aparecerá en la sexta película de La Era del Hielo. Foto: Disney y 20th Century Studios

El avance confirma también el regreso de Scrat con su interminable persecución por atrapar la codiciada bellota. En esta ocasión, la ardilla prehistórica comparte pantalla con su hijo, Baby Scrat, personaje que debutó previamente en la serie de cortos La Era del Hielo: Las aventuras de Scrat.

Ambos roedores protagonizan una intensa odisea entre grietas humeantes y rocas fundidas que complica todavía más su objetivo. La dinámica padre e hijo añade nuevos enredos cómicos en medio del caos volcánico que transforma por completo la geografía de la franquicia.

Elenco original que vuelve a dar voz a la manada

Para esta sexta entrega cinematográfica, la producción reúne nuevamente al elenco principal de voces en inglés. Ray Romano, recordado por su participación en Fly Me to the Moon, retoma el papel del mamut Manny, mientras que John Leguizamo, integrante de La Odisea, vuelve a interpretar al perezoso Sid.

El reparto estelar incluye además a Queen Latifah, actriz de Garra, quien presta su voz nuevamente a Ellie. Por su parte, Denis Leary, conocido por The Amazing Spider-Man: El poder de Electro, regresa como el tigre dientes de sable Diego, y Simon Pegg, figura de Misión Imposible: Sentencia final, encarna otra vez a la comadreja Buck.

La nueva película de La Era del Hielo dejará atrás los gélidos paisajes. Foto: Disney y 20th Century Studios

Con este anuncio, Disney y 20th Century Studios consolidan su apuesta por revitalizar sus propiedades animadas más taquilleras para la pantalla grande. El estreno de La Era del Hielo: Mundo de lava marcará el arranque de la temporada cinematográfica de 2027, apostando por la nostalgia del público y el atractivo de una trama cargada de peligro prehistórico.

El lanzamiento del tráiler oficial posiciona a esta sexta entrega de la saga entre las producciones familiares más esperadas del próximo año. Con el respaldo del reparto original y una ambientación dominada por el fuego, la saga busca atrapar tanto a los seguidores veteranos como a las nuevas audiencias que acudirán al cine el próximo año.