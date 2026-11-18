Marvel Studios publicó un material inédito detrás de cámaras y una serie de pósters oficiales de Avengers: Doomsday, a menos de un mes de su estreno en salas de cine de México el próximo 16 de diciembre de 2026. Los avances confirmaron la integración de personajes cuya participación permanecía bajo absoluto hermetismo y mostraron el aspecto definitivo del villano principal.

En el video promocional, Robert Downey Jr. presentó a detalle su interpretación del Doctor Doom, el antagonista central de esta entrega dirigida por los hermanos Russo. El actor, quien anteriormente dio vida a Iron Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), asumió ahora el rol del mayor peligro para la estabilidad del multiverso.

Loki formaría parte de la batalla contra Doctor Doom. Foto: Marvel Studios

Miles de seguidores aguardaban el lanzamiento del tráiler final al cumplirse exactamente un mes para el debut de la cinta en cartelera. No obstante, el estudio cinematográfico optó por dosificar la expectativa mediante estas piezas gráficas y el vistazo al set de filmación, reservando las secuencias más impactantes para la proyección en salas.

Tres universos unen fuerzas contra el ejército de Centinelas

La sinopsis oficial reveló que equipos de héroes procedentes de tres universos distintos dejarán atrás sus diferencias para frenar una amenaza existencial sin precedentes. Los Avengers, los Nuevos Vengadores, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos y los X-Men sumarán capacidades frente a un enemigo que supera cualquier desafío previo.

Los nuevos carteles promocionales construyeron una escena monumental donde los defensores encaran directamente al Doctor Doom y a su imponente ejército de Centinelas. Cada afiche destacó el diseño de vestuario de los protagonistas y confirmó alianzas inesperadas entre franquicias que anteriormente operaban en líneas temporales separadas.

Namor, interpretado por Tenoch Huerta, se unirá a la batalla. Foto: Marvel Studios

Entre las revelaciones más comentadas sobresalió la presencia de Namor, interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta, así como el retorno de Loki, a cargo de Tom Hiddleston. Ambos personajes aparecieron listos para el combate frontal, despejando las dudas sobre su relevancia dentro de la batalla definitiva del UCM.

El regreso de figuras históricas y el elenco confirmado

El despliegue visual también ratificó el regreso de Steve Rogers con el rostro de Chris Evans, quien compartirá pantalla con el Capitán América de Anthony Mackie. A ellos se sumaron figuras clásicas de los mutantes como Magneto, Charles Xavier, Cíclope y Mística, junto a la primera familia de Marvel encabezada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

Con esta producción, los hermanos Russo retomaron el timón de los grandes eventos cinematográficos de la franquicia tras su paso por entregas anteriores de los Vengadores. Las decisiones de estos equipos definirán el rumbo inmediato de la saga antes de su llegada a las pantallas mexicanas este 16 de diciembre.

Thor y Steve Rogers encabezarán a los Avengers. Foto: Marvel Studios

Personajes confirmados para Avengers: Doomsday y sus actores: