Robert Pattinson parece no tener límites cuando se trata de cambiar de personaje. Después de convertirse en Batman y estar relacionado con el futuro de James Bond, ahora tiene otro papel sobre la mesa con Voldemort. Al menos eso es lo que le gustaría ver a Ralph Fiennes, el actor que interpretó al Señor Tenebroso en las películas de Harry Potter.

La propuesta surgió durante una conversación de Fiennes con la prensa, en la que le preguntaron quién podría tomar su lugar en la nueva adaptación televisiva de la historia creada por J.K. Rowling. Su respuesta llamó la atención porque puso sobre la mesa el nombre de un actor con quien ya compartió pantalla hace varios años.

Y es que Pattinson no es ajeno al mundo mágico. En Harry Potter y el cáliz de fuego interpretó a Cedric Diggory, el estudiante de Hogwarts que participó en el Torneo de los Tres Magos y cuyo destino marcó uno de los momentos más importantes de la historia.

La broma de Ralph Fiennes que puso a Pattinson en las tendencias

La sugerencia llegó durante la alfombra roja de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, donde Fiennes fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar como Voldemort para la serie de HBO. El actor descartó esa opción, pues considera que ya hizo su parte con el personaje.

Sin embargo, cuando le preguntaron quién podría ocupar su lugar, soltó una respuesta que nadie esperaba: "Tal vez se lo ofrezcan a Robert Pattinson", comentó en tono de broma ante la prensa de Associated Press.

La ocurrencia tiene un detalle que la hace todavía más divertida. En Harry Potter y el cáliz de fuego, Pattinson interpretó a Cedric Diggory, uno de los estudiantes que participó en el Torneo de los Tres Magos. Su personaje murió precisamente por órdenes de Voldemort, interpretado por Fiennes.

Por ahora, no hay información de que Pattinson haya recibido una propuesta para interpretar al Señor Tenebroso. Foto: Facebook Kreacher

Así que, de concretarse alguna vez esa posibilidad, el actor pasaría de ser una de las víctimas más recordadas del villano a ponerse en su lugar. Por ahora, no hay información de que Pattinson haya recibido una propuesta para interpretar al Señor Tenebroso.

De Batman y Cedric Diggory al nuevo James Bond

La propuesta de Fiennes también llega en un momento importante para la carrera de Pattinson. El actor británico fue confirmado como el próximo James Bond, por lo que tomará el lugar de Daniel Craig en la nueva película de la franquicia, que será dirigida por Denis Villeneuve.

Además de su participación en The Batman, Pattinson ha construido una carrera que combina grandes producciones con películas independientes. Su paso por Crepúsculo lo convirtió en una estrella mundial, pero también ha trabajado con directores como Christopher Nolan en Tenet y La Odisea.

La propuesta de Fiennes también llega en un momento importante para la carrera de Pattinson. Reuters / IG jamesbonddownunder

La noticia de su llegada a la franquicia de 007 también provocó reacciones entre figuras del cine, incluido el propio Fiennes, quien conoce bien ese universo. El actor interpretó a Gareth Mallory, mejor conocido como M, en Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir, las tres películas protagonizadas por Craig.

De hecho, cuando le preguntaron por el nuevo fichaje de James Bond, Fiennes reconoció que todavía siente cariño por la interpretación de Craig. "Lo siento. Sigo enamorado de Daniel Craig. Es difícil. Tengo el corazón roto", bromeó durante una entrevista con SiriusXM.

Aun así, no escatimó elogios para Pattinson y aseguró que es un gran actor, por lo que está convencido de que hará un buen trabajo como el nuevo agente 007.

La noticia de su llegada a la franquicia de 007 también provocó reacciones entre figuras del cine Reuters

Por ahora, el futuro de Voldemort en la serie de HBO sigue siendo una incógnita. La producción todavía no anuncia quién interpretará al villano en su versión adulta, pero el comentario de Fiennes ya puso a Robert Pattinson entre los nombres que los fans podrían imaginar en Hogwarts. Y vaya cambio sería pasar de Cedric Diggory al mago más temido del mundo mágico.