La Era de Hielo: Mundo de Lava confirma el regreso de Manny, Sid y Diego con divertido adelanto

La Era de Hielo volverá a la pantalla grande con una nueva historia que reunirá a varios de los personajes más populares de la franquicia. Disney y 20th Century Studios dieron a conocer el primer adelanto de La Era de Hielo: Mundo de Lava, película programada para estrenarse en cines en febrero de 2027 y que marcará el regreso de la manada a una misión completamente diferente a las anteriores.

A casi una década del lanzamiento de la última entrega cinematográfica de la saga, los seguidores de esta producción animada ya pueden conocer algunos detalles de la nueva aventura. El avance, difundido Disney muestra a los protagonistas enfrentando un escenario repleto de riesgos.

¿De qué tratará La Era de Hielo: Mundo de Lava y cuándo se estrena?

La historia llevará a los personajes a explorar regiones desconocidas dentro del Mundo Perdido, un lugar que esconderá numerosos desafíos. Durante su recorrido, la tranquilidad se verá interrumpida por la inminente erupción de un volcán, fenómeno que amenaza con alterar el ecosistema y provocar una carrera contra el tiempo.

Ante esta situación, la manada deberá encontrar la forma de mantenerse a salvo mientras atraviesa zonas dominadas por la lava y otros peligros naturales. La nueva entrega apostará por combinar aventura, humor y acción, elementos que han caracterizado a la franquicia desde sus inicios.

El tráiler de poco más de un minuto permitió ver nuevamente a varios de los protagonistas que han acompañado a los espectadores durante años. Entre ellos destacan Sid, Manny, Diego, Morita y Scrat, quienes volverán a compartir pantalla en esta nueva producción.

La película llegará diez años después de La Era del Hielo: Choque de Mundos, estrenada en 2016. En aquella historia, Morita anunciaba su compromiso mientras Sid se ofrecía para organizar la boda. Al mismo tiempo, Manny expresaba su preocupación por el futuro de su hija y llegaba a pensar que únicamente el fin del mundo podría impedir la unión.

Aquella trama tomó un rumbo inesperado cuando Scrat terminaba accidentalmente en el espacio exterior, desencadenando una serie de acontecimientos que enviaban un asteroide rumbo a la Tierra. Como consecuencia, los personajes debían abandonar su hogar y aventurarse hacia nuevos territorios para sobrevivir.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la historia, Disney ya compartió una breve descripción de lo que espera a los protagonistas en esta nueva producción.

De acuerdo con la compañía, los personajes vivirán "una alocada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y el resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido".

Esta información confirma que los dinosaurios volverán a tener un papel importante dentro de la franquicia, además de presentar escenarios inéditos que ampliarán el universo de La Era de Hielo.