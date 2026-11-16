Disney cuestionó a Johnny Depp por Jack Sparrow: "¿Está borracho o es gay?"

La icónica interpretación de Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe estuvo a punto de provocar su despido en 2003, luego de que su excentricidad para darle vida al personaje desató el pánico y críticas entre los altos ejectuvios de Disney quienes estuvieron a punto de echar para atrás todo.

Así lo revela un adelanto de la biografía The Many Faces of Johnny Depp, escrita por Mark Seal y publicada por The Hollywood Reporter, donde se detalla cómo el actor logró que el estudio respaldara una de sus actuaciones más célebres pese al temor de un fracaso comercial cuando desde Disney comenzaron a cuestionar la personalidad del actor.

El episodio se remonta a finales del año 2000. Según el relato, la agente de Depp, Tracey Jacobs, y el ejecutivo de United Talent Agency, Jim Berkus, gestionaron una reunión entre el intérprete y Dick Cook, entonces presidente de Walt Disney Motion Picture Group. Cook recuerda que el actor llegó sin estridencias, pero con un interés claro: participar en una película familiar de acción real para que su hija pequeña pudiera ver su trabajo.

En aquel momento, el proyecto de Piratas del Caribe apenas estaba en una sola página y todo estaba basado en un juego del parque de diversiones. A pesar de la falta de información Depp se entusiasmó al escuchar que uno de los protagonistas sería un pirata canalla y aceptó de inmediato participar sin que hubiera siquiera un guion.

El primer libreto fue rechazado por el productor Jerry Bruckheimer por considerarlo demasiado convencional, pero Bruckheimer otorgó total libertad creativa a Depp y el estudio aceptó pagarle diez millones de dólares, una cifra récord en su carrera hasta ese momento.

El verdadero choque llegó en las pruebas de maquillaje y vestuario frente a la cúpula directiva. Depp se presentó con los dientes cubiertos de oro y diamantes, rastas, delineador oscuro alrededor de los ojos, un andar tambaleante y un acento deliberadamente arrastrado. Esto obligó a Cook a pedirle que quitara accesorios de su vestimenta.

Sin embargo, ese suceso llegó hasta la cúpula directiva. De acuerdo con el adelanto citado por The Hollywood Reporter, las llamadas entre directivos cuestionaban el estado del protagonista: "¿Qué está pasando? ¿Está completamente loco? ¿Está increíblemente borracho o es gay?". A esa última duda, Depp respondió con ironía: "Lo siento, ¿no sabían que todos mis personajes son gays?".

Ante las presiones, Nina Jacobson, presidenta del grupo de cine de Disney, tuvo una reunión con Deep a quien le pidió explicaciones. El actor solo le respondió: “Solo tienes que confiar en mí". Al final, el actor, tuvo la razón.