Kelce está listo para regresar con Kansas City, pero el contrato sería diferente para el 2026

Los aficionados de los Kansas City Chiefs pueden respirar tranquilos luego de que los informes señalan que Travis Kelce, tres veces campeón del Super Bowl, ha decidido disputar su temporada número 14 en la NFL, una situación que solo debe ser confirmada por el futuro esposo de la cantante Taylor Swift.

A pesar de los intensos rumores de retiro que circularon durante las últimas dos temporadas, Kelce ha optado por mantenerse fiel a la franquicia que lo reclutó originalmente en 2013.

De acuerdo con informes de NFL Network, Kelce no solo rechazó la posibilidad del retiro, sino que también descartó ofertas de otros equipos que estaban dispuestos a pagarle una suma de dinero considerablemente mayor. El jugador de 36 años regresará a Kansas City bajo lo que se espera sea un nuevo contrato por un año, priorizando su lealtad a la organización y al entrenador en jefe Andy Reid sobre las ganancias económicas externas, esto a pesar de que el éxito no acompañó a la escuadra en la temporada pasada.

La baja de Patrick Mahomes a mitad de temporada dañó las posibilidades de playoffs, pero ahora con el quarterback dispuesto a regresar luego de un largo periodo de recuperación, Kelce considera que pueden aspirar a llegar al Super Bowl, uno de los motivantes para seguir en la organización.

Un rendimiento que desafía la edad

Aunque algunos analistas calificaron la temporada pasada como un año "bajo" para sus estándares, los números de Kelce cuentan una historia diferente. A sus 36 años, lideró a los Chiefs en categorías críticas: 851 yardas recibidas, 76 recepciones, 5 touchdowns y 45 primeros intentos. Además, su enfoque en el entrenamiento previo para recuperar agilidad dio frutos, liderando al equipo en yardas después de la recepción con 424.

Durante la campaña anterior, Kelce alcanzó hitos históricos que cimentan su lugar en el Salón de la Fama. Se convirtió en el tercer ala cerrada en la historia en registrar 13,000 yardas recibidas, lográndolo en apenas 192 partidos, el tiempo más rápido para cualquier jugador en su posición. Asimismo, se unió al legendario Tim Brown como el segundo jugador en la historia de la liga con al menos 75 recepciones durante 10 temporadas consecutivas.

¿Cuándo se casa Travis Kelce con Taylor Swift?

Más allá de los emparrillados, la vida personal de Kelce ha capturado la atención global debido a su relación con la superestrella del pop, Taylor Swift. El gerente general de los Chiefs, Brett Veach, arrojó luz sobre el futuro personal del jugador durante una entrevista reciente en el NFL Scouting Combine.

Veach mencionó que Kelce tiene "muchas cosas sucediendo" fuera del fútbol, incluyendo su podcast New Heights y sus roles como actor. Sin embargo, el detalle más relevante fue la confirmación de su compromiso. “Travis está a punto de casarse”, declaró el directivo, refiriéndose a la boda con Swift, con quien Kelce está oficialmente comprometido.

La fecha de la boda no se ha hecho oficial, pero los rumores apuntan al 13 de junio de este año.