¿Le corresponderá? Andrea Legarreta reacciona al coqueteo de Masad Altamimi

La participación de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México no solo ha dado de qué hablar por su desempeño dentro del reality, sino también por los constantes halagos que ha dedicado a Andrea Legarreta.

Sin embargo, la conductora de Hoy ya respondió públicamente a los comentarios del influencer y dejó claro cuál es su postura ante el inesperado coqueteo.

Andrea Legarreta responde al coqueteo de Masad Altamimi

Durante un reciente encuentro con la prensa, Andrea fue cuestionada sobre las declaraciones que Masad ha hecho tanto antes como durante su estancia en la casa más famosa de México. Aunque agradeció las palabras del empresario de origen saudí, también dejó en claro que no considera que exista algo más allá de una simple muestra de cortesía.

La conductora agradeció los comentarios, pero dejó claro que no existe un romance. Especial

Lejos de molestarse, Andrea reaccionó con tranquilidad cuando los reporteros le preguntaron sobre el supuesto interés de Masad. La conductora explicó que agradece cualquier comentario positivo, aunque considera que el influencer simplemente está siendo amable o incluso intentando generar conversación dentro del programa.

Qué lindo lo que dice. Yo creo que lo hace tal vez para provocar cosas o crear polémica, pero lo agradezco mucho", comentó.

Legarreta también destacó que tanto Masad como Cynthia Klitbo hablaron de ella con respeto, algo que siempre resulta agradable.

Que alguien diga cosas lindas de ti siempre se agradece", expresó con una sonrisa.

Masad volvió a expresar su admiración por Andrea dentro de La Casa de los Famosos México. IG

¿Qué dijo Masad sobre Andrea Legarreta?

Todo comenzó cuando Masad conversaba con la actriz Cynthia Klitbo dentro de La Casa de los Famosos México. En medio de la charla, el influencer confesó que Andrea Legarreta le sigue pareciendo una mujer muy atractiva y admitió que quedó cautivado desde que coincidieron en el programa Hoy.

Me gusta esa chica de verdad", comentó, aunque inmediatamente reconoció que la conductora mantiene una relación sentimental.

El intercambio entre Masad y Legarreta provocó reacciones entre los seguidores del reality. Foto: Instagram masadaltamimi1

Está ocupada... pero cuando termines, aquí estoy", dijo entre risas.

Provocando la reacción de Cynthia Klitbo, quien aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a Andrea.

Legarreta, si algún día llegas a terminar con tu novio, aquí tienes uno en la lista de espera", bromeó la actriz frente a las cámaras.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron todo tipo de comentarios entre los seguidores del reality. Aunque no es la primera vez que Masad expresa públicamente su admiración por Legarreta.

Antes de ingresar a la casa, el influencer ya había confesado en el programa Hoy que la conductora le parecía una mujer muy atractiva. En aquella ocasión le preguntó directamente si estaba soltera y, cuando Andrea respondió que tenía novio, él reconoció entre bromas que su pareja era "un hombre con mucha suerte".

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre los halagos de Masad en La Casa de los Famosos?

Aunque los comentarios del influencer despertaron curiosidad entre el público, Andrea fue muy clara al señalar que no cree que exista un verdadero enamoramiento. Según explicó, apenas coincidieron durante una breve visita del creador de contenido al programa Hoy, por lo que considera imposible hablar de sentimientos reales.

¿Cuál enamorado? Uno no se enamora si no conoce a la gente", respondió entre risas.

Andrea aseguró que alguien no puede enamorarse de una persona que apenas conoce.

La presentadora insistió en que únicamente interpreta las declaraciones como una muestra de simpatía.

Está siendo amable, pero evidentemente no me puede amar si ni me conoce. Yo lo agradezco muchísimo", añadió.

¿Quién es la pareja de Andrea Legarreta?

La respuesta de Andrea también deja claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental. Después de varios años de haber anunciado su separación de Erik Rubín, la conductora volvió a apostar por el amor junto a Luis Carlos Origel, con quien oficializó su relación a principios de 2026.

La presentadora recordó que mantiene una relación estable con Luis Carlos Origel. IG

Desde entonces, ambos han compartido numerosos momentos juntos a través de redes sociales, incluyendo recientes escapadas románticas y la celebración del cumpleaños de Luis Carlos en San Miguel de Allende.

La pareja no ha ocultado el cariño que siente y constantemente intercambia mensajes llenos de afecto, dejando ver que su relación atraviesa una etapa muy estable. Y por ahora, Andrea Legarreta mantiene firme su postura agradeciendo los cumplidos, pero solo toma las palabras del influencer con humor y buena disposición.