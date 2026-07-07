Taylor Swift y Travis Kelce habrían gastado miles de dólares en pizza para su boda

La celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa dando de qué hablar. Ahora, nuevos detalles revelan que la pareja habría sorprendido a sus invitados con un enorme pedido de pizza para cerrar la fiesta, cuyo costo se estima entre los 3 mil y 4 mil dólares, es decir, más de 70 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con información de TMZ, los recién casados buscaron que ninguno de los asistentes terminara la noche con hambre, por lo que ordenaron alrededor de 100 pizzas de un reconocido restaurante de Nueva York.

Foto: Instagram taylorswift

¿Cuántas pizzas habrían pedido para la celebración?

Según el medio estadounidense, el pedido fue realizado al restaurante Mama's TOO!, famoso por sus pizzas artesanales. La orden habría incluido cerca de un centenar de pizzas, suficientes para atender a todos los invitados que permanecieron en la fiesta hasta el final.

Las fuentes consultadas por TMZ señalaron que el restaurante fue avisado con anticipación para poder preparar el gran volumen de alimentos, por lo que no se trató de una decisión de último momento.

Foto: Instagram taylorswift

¿Qué sabores eligieron Taylor Swift y Travis Kelce?

La pareja seleccionó una amplia variedad de especialidades del menú para ofrecer diferentes opciones a sus invitados.

Entre las pizzas elegidas se encontraban la clásica de la casa, elaborada con mozzarella, salsa de tomate, queso parmesano, albahaca y aceite de oliva extra virgen; la Angry Nonna, preparada con soppressata picante, mozzarella curada, aceite de chile calabrés y miel picante; además de la tradicional pizza de pepperoni y otras variedades.

¿Cuánto cuesta comer en Mama's TOO!?

Los precios del restaurante varían dependiendo de la especialidad y los ingredientes adicionales. La pizza de la casa tiene un costo aproximado de 29 dólares (alrededor de 540 pesos mexicanos), mientras que la especialidad Angry Nonna ronda los 40 dólares (cerca de 750 pesos mexicanos)

En promedio, una pizza del establecimiento cuesta alrededor de 35 dólares, por lo que una orden cercana a las 100 piezas habría elevado la cuenta a entre 3 mil y 4 mil dólares, equivalentes a más de 70 mil pesos mexicanos.

Foto: Instagram taylorswift

¿Los fans han visitado el restaurante?

A pesar de la atención que ha generado la boda de la cantante y el jugador de la NFL, hasta el momento no se ha reportado una llegada masiva de seguidores al restaurante para conocer el lugar que fue elegido para preparar el banquete nocturno de la celebración.

Aunque muchos detalles del enlace matrimonial permanecen en reserva, este peculiar pedido se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas entre los seguidores de la pareja.