Grupo Frontera y Alejandro Fernández estrenan “Cada vez me gusta más”; así suena su colaboración

El regional mexicano atraviesa uno de sus momentos más importantes a nivel internacional y las colaboraciones entre artistas de distintas generaciones continúan marcando el rumbo del género.

En esta ocasión, Grupo Frontera y Alejandro Fernández unieron sus estilos en “Cada vez me gusta más”, un tema que combina el sonido norteño contemporáneo con el romanticismo que ha acompañado la carrera de “El Potrillo”.

Alejandro Fernández y Grupo Frontera unen generaciones con “Cada vez me gusta más” IG

¿De qué trata “Cada vez me gusta más”?

La canción reúne dos propuestas musicales que, aunque pertenecen a distintas etapas del regional mexicano, lograron encontrar un punto en común.

Por un lado, Grupo Frontera mantiene la fórmula que lo convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la música latina reciente; por otro, Alejandro Fernández aporta la experiencia y presencia vocal que lo consolidaron como una de las figuras más representativas de la música mexicana.

La canción apuesta por una narrativa romántica y nostálgica. La letra cuenta la historia de un amor incomprendido por quienes se encuentran fuera de la relación, mientras los intérpretes defienden la intensidad de sus sentimientos.

“Cada vez me gusta más” comienza con la voz de Alejandro Fernández acompañada de mariachi. Conforme avanza el tema, la producción cambia hacia un sonido norteño característico de Grupo Frontera, una transición que permite escuchar la esencia musical de ambos artistas dentro de la misma canción.

Los arreglos se fusionan de manera progresiva. Aunque el norteño predomina durante gran parte del tema, las intervenciones de “El Potrillo” añaden matices románticos y clásicos, elementos que han definido buena parte de su trayectoria como solista.

La producción estuvo a cargo del compositor y productor Édgar Barrera, reconocido por colaborar con artistas como Shakira, Karol G, Maluma y diversos exponentes del regional mexicano. Su trabajo se ha convertido en una pieza importante dentro de la evolución del género en plataformas digitales y listas internacionales.

Alejandro Fernández y Grupo Frontera unen generaciones con “Cada vez me gusta más” IG

Grupo Frontera mantiene su apuesta por las colaboraciones

La trayectoria de Grupo Frontera ha estado marcada por colaboraciones que impulsaron su crecimiento dentro de la industria musical. Gracias a estas alianzas, la agrupación logró posicionarse como uno de los proyectos más relevantes del regional mexicano actual.

Entre las colaboraciones más destacadas del grupo, por impacto en plataformas digitales y presencia en listas internacionales, se encuentran las siguientes:

1. “Un x100to” con Bad Bunny

Probablemente se trata de la colaboración más importante en la carrera de Grupo Frontera. La canción fusionó el regional mexicano con el reguetón y logró posicionarse en listas globales de plataformas de streaming a nivel internacional.

El tema permitió que el grupo alcanzara nuevas audiencias fuera del regional mexicano y reforzó la tendencia de mezclar géneros urbanos con sonidos tradicionales.

Alejandro Fernández y Grupo Frontera unen generaciones con “Cada vez me gusta más” IG

2. “Que Vuelvas” con Carín León

La canción se convirtió en uno de los temas románticos más populares del regional mexicano reciente. La combinación entre la voz de Carín León y el estilo melancólico de Grupo Frontera consiguió millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además, el sencillo ayudó a consolidar el sonido romántico de la agrupación antes de sus colaboraciones con artistas de pop y urbano.

3. “Entre paréntesis” con Shakira

Con esta colaboración, Grupo Frontera salió de su nicho tradicional y se acercó al pop latino global. La canción formó parte del álbum Las Mujeres Ya No Lloran y consiguió presencia en tendencias digitales desde su lanzamiento.

La participación junto a Shakira también mostró la versatilidad musical de la agrupación y su capacidad para adaptarse a distintos estilos.

4. “Bebé Dame” con Fuerza Regida

Este sencillo ayudó a impulsar el crecimiento digital de Grupo Frontera. La canción se volvió tendencia en TikTok y otras plataformas, convirtiéndose en uno de los primeros grandes éxitos del grupo.

El impacto de “Bebé Dame” permitió que la agrupación alcanzara a un público joven que posteriormente impulsó su popularidad internacional.

Alejandro Fernández y Grupo Frontera unen generaciones con “Cada vez me gusta más” IG

El “Potrillo” mantiene vigencia en la música mexicana

Por su parte, Alejandro Fernández continúa como una de las figuras más sólidas de la música mexicana. Su trayectoria como solista le permitió construir una carrera de más de tres décadas, algo que convierte cada una de sus colaboraciones en un acontecimiento importante dentro de la industria.

A lo largo de su carrera, “El Potrillo” colaboró con artistas como Christina Aguilera, Morat y Natalia Lafourcade. También compartió escenario con figuras internacionales como Beyoncé, una muestra del alcance que consiguió fuera de México.

Alejandro Fernández y Grupo Frontera unen generaciones con “Cada vez me gusta más” IG

Su presencia en festivales y escenarios internacionales continúa vigente. Para 2026, Alejandro Fernández forma parte del cartel del Festival Arre Pepsi Black, uno de los eventos más representativos del regional mexicano en la actualidad.

“Cada vez me gusta más” refleja el momento que vive el regional mexicano. Las nuevas generaciones de artistas buscan mantener la esencia tradicional del género mientras exploran sonidos contemporáneos y colaboraciones con figuras consolidadas.

La unión entre Grupo Frontera y Alejandro Fernández confirma la capacidad del regional mexicano para evolucionar sin perder identidad. Además, demuestra el interés de distintos artistas por conectar con públicos de diferentes edades a través de canciones que mezclan nostalgia, romanticismo y sonidos actuales.